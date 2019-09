El Templo está que arde

El Templo de la Velocidad siempre ofrece un plus. No todo es aceleración en su máxima expresión. Rafaela es mucho más que un imán para los tuercas. Genera adrenalina y destila pasión en cada rincón del centenario y mítico trazado santafesino. El Ovalo ofrecerá hoy las tres series (ver aparte) y la gran final de la 11ª fecha y primera cita de la Copa de Oro. Hasta ahora se habla tanto en pista como fuera de ella. Es que el líder del campeonato del Turismo Carretera, Juan Manuel Urcera, denunció sabotaje sobre el motor de su Chevrolet. El Pato Silva sorprendió a todos al clavar ayer la pole con el Ford. El parejense Facundo Ardusso sigue acechando y terminó 8º en la clasificación, que le permitirá salir tercero en la segunda batería dominguera. Mientras que otro de los serios candidatos a la corona como Matías Rossi debió cambiar dos motores y quedó lejos con el forcito del Nova Racing. Sin dudas, esta carrera no deja de maravillar.

La Copa de Oro arrancó on fire. Juan Manuel Urcera fue el sólido ganador de la etapa regular y se perfila para tener un final de temporada a puro festejo. Pero en el primer día de actividad giró poco y nada. El Chevrolet del JP Carrera se mancó. En realidad, se rompió el motor. Hasta ahí parecía todo normal para el que ganó justo en Rafaela en la cita de mayo.

Pero ayer explotó todo. El sureño declaró que había sufrido “un sabotaje, no tengo dudas. No me da pena, me da mucha bronca”. Luego se comprobó que dentro del impulsor “había una tuerca antideslizante de unos seis milímetros”. El hecho fue denunciado ante la ACTC por el equipo. Y la bronca del puntero sigue a flor de piel.

Mientras que en pista hubo avances constantes que le inyectaron una dosis de emoción a la jornada sabatina. Y cuando todo parecía indicar que Canapino se quedaba con la clasificación, apareció el Pato Silva para quedarse con la pole y el récord del Ovalo.

Detrás del Pato y Canapa arribaron Trucco (Dodge), Lambiris, Werner (ambos con Ford), Spataro (Torino), Mangoni y Urcera (los dos con Chevrolet), Ardusso (Torino) y De Benedictis (Ford).

El zonal Facundo Ardusso estuvo bien al quedar octavo. El Flaco largará 3º en la 2ª serie de hoy en pos de avanzar para ver si puede quedar adelante a la hora de la final, que será a las 13.20 a 30 giros.

Matías Rossi empezó la fase definitoria con el pie izquierdo. Ayer clasificó 28º, pero con el recargo por el cambio de dos motores quedó 40º. Está claro que en el Templo de la Velocidad están sucediendo cosas. Y para todos los gustos.