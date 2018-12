El tema en Boca es si se queda o se va Nández

Boca tiene que definir el futuro de uno de los hombres que más le rindió en la temporada: Nahitan Nández. Sin embargo, las acciones vienen demoradas y las molestias en ascenso. El uruguayo Pablo Betancourt, representante del jugador charrúa, aseguró que Nández quiere "continuar" en el club, pero como "referente en la cancha y en lo económico", en el medio de una posibilidad por irse al fútbol italiano y una propuesta en curso.

"La decisión es de Boca. El jugador fue claro y enfático. Se quiere quedar, pero quiere ser referente dentro de la cancha y en lo económico", apuntó el empresario, quien recibió una oferta por escrito de Cagliari, aunque aclaró que él no salió "a venderlo".

"Nahitan me dijo que hay chicos que no juegan y cobran el doble que él, pero que no quieren entrar en polémica. El vino a prueba. No vino con un salario alto. Accedieron a pagarle en dólares y se lo merece porque no pide nada descabellado", agregó Betancourt.

"Hablé con (Nicolás) Burdisso (mánager) y me dijo que va a conversar con el presidente Daniel Angelici para luego juntarnos. Nahitan no dijo que se quiere ir. Sólo exigió eso", remarcó de nuevo el representante del volante.

El jugador tiene contrato con Boca hasta junio de 2020 y su cláusula de salida está determinada en 25 millones de dólares, aunque el club xeneize la subiría en 5 millones de dólares si es que llega a un acuerdo como para retenerlo un tiempo más.