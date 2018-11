En el hotel Madero, varios minutos antes de que se anunciara la suspensión definitiva, el presidente de Boca Daniel Angelici y el técnico Guillermo Barros Schelotto se dirigían a una conferencia de prensa. Pero sorpresivamente cambiaron de rumbo y tardaron en volver al centro de la escena. Es que fueron avisados de que hablaría el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciando la suspensión. Luego de eso, ahí sí, ambos compartieron la rueda con el hecho consumado. Y el presidente xeneize se refirió principalmente al pedido formal por sanciones a River, nombrando el artículo 18 que, entre sus posibles sanciones, refieren a la quita de puntos. Obvio, pidieron que se dé por ganada la Copa Libertadores a Boca. "Tanto Guillermo como yo nos debemos a la gente", dijo sobre por qué elevaron el pedido, en clara referencia a lo que pasó en el 2015, cuando lo sacaron de la Copa por el caso del gas pimienta.

"El sábado por la noche me reuní con los abogados del club y ordené que a la mañana me trajeran un borrador de un escrito. Lo leí e hice la presentación por mail y también me apersoné al hotel donde está la Conmebol con la denuncia de lo que nos pasó", comenzó explicando el Tano. "Tanto Guillermo como yo nos debemos a la gente. El hincha de Boca tiene recientes las cosas que nos han pasado (en relación al gas pimienta). Yo sigo sosteniendo que los partidos se ganan y se pierden en la cancha, pero también tengo la responsabilidad de ser el presidente del club. Quiero que Conmebol revise y conteste el expediente. Este martes asistiré a la reunión con la intención de que el tribunal nos dé una respuesta formal", argumentó.

Angelici también se refirió al acta que firmaron el sábado en el Monumental con sus pares Rodolfo D'Onofrio y Alejandro Domínguez. "Se firmó un acta, fue un pacto de caballeros. Leí lo que se firmó, decía claramente lo de la igualdad de condiciones. Cuando vi que decía que una piedra fue la que agredió al micro pensé que hasta era gracioso. Pero pensé en las 60.000 personas que tenían que evacuar y en cómo iba a salir el plantel. Por eso firmé".

"Para el fútbol argentino es una tristeza, lo vivimos con mucho dolor", generalizó. "Tendría que ser una fiesta pero unos pocos inadaptados terminaron perjudicando un espectáculo que estaban esperando la Argentina y el mundo", dijo en sintonía con D'Onofrio. Pero aclaró: "Sufrimos una agresión inusual y realmente creemos que los jugadores no estaban en condiciones".

Eso ratificó el Mellizo, que hasta el momento no había opinado. "Lo que vivimos no tenía nada que ver con la previa de un partido. Lo mejor para Boca era no jugar porque no estábamos en iguales condiciones".