El Tata no dijo que no vuelve a la selección

El Tata Martino no se fue bien de la selección argentina, pero tampoco tan mal. Estaban otros directivos, pero en la campaña con la albiceleste tenía al lado al hoy presidente de la AFA, Chiqui Tapia, quien lo tiene de candidato para volver. Y el entrenador no dijo que no. Habla poco, pero ayer abrió una puerta para que al menos se lo tenga en cuenta. "No hablé con nadie de Argentina", dijo el rosarino en una entrevista radial en la Cadena Caracol, en Colombia. Y cuando le nombraron a Tapia recordó: "Fue una persona que estuvo con nosotros en los peores momentos dirigenciales. No se separó de al lado nuestro y siempre nos trató de ayudar".

Y entre los motivos que derivaron en su salida mencionó: "Mi decisión de irme fue profesional, de desarreglo en el funcionamiento que debe tener una selección como la de Argentina".

Igual, esto no quiere decir que sea número puesto para volver tras el fracaso en Rusia con Sampaoli. También figura en la misma línea de candidatos principales Mauricio Pochettino (difícil que cese su cargo al frente de Tottenham Hotspur, en Inglaterra) y Marcelo Gallardo (no estaría de acuerdo con la dirigencia actual de la AFA, más allá de su presente y futuro en River).

"Aún tengo contrato acá en Estados Unidos (en Atlanta United) y los primeros días de octubre podría definir si sigo o no", aclaró el Tata, que además está en las carpetas de las selecciones de Colombia y México.

Por último, también se refirió a un tema clave: el 10 de la selección. "Mi relación con Messi es normal, lo dirigí en Barcelona y en la selección. No tengo ningún inconveniente con Messi ni con ningún otro jugador", remarcó.