Gerardo "Tata" Martino ya no continuará en el Atlanta United y su nombre suena fuerte para dirigir la selecciones de Mexico y Colombia. Mientras tanto el entrenador rosarino decidió desmitificar la idea de que Lionel Messi tiene una injerencia mayúscula en la vida de la selección argentina

"No, nunca hay que hacer lo que diga Messi. Ni en la selección. Pero es el mito que se creó. Pero tampoco soy yo, lo dijeron un montón de personas, pero justo a mí no me van a creer", afirmó el técnico en una una entrevista con periodistas de diferentes países.

"Es un problema que tenemos en la Argentina, que no nos sentamos a analizar"

Y siguió: "No lo desmiento yo, lo desmienten los hechos. Cuando uno revisa qué pasó en el Mundial de 2014, quién se quedó afuera, quién volvió en el 2015 que decían que no volvía, quién volvía en 2017. Cuando pasa eso y se desmiente es casi sostener algo por sostenerlo sin sentarse a analizar", afirma el Tata en un video que compartió el periodista Daniel Arcucci en su sitio web. "Ese es un problema que tenemos en la Argentina, no nos sentamos a analizar. Además hay una cuestión: depende quién lo diga es una palabra y no podemos sentarnos a discutir eso", explicó.

tTata Martino