El Tata festejó fuera de casa

Ahora sí, Gerardo Martino gritó campeón como entrenador en una competencia internacional. Lo hizo como DT de México al obtener la Copa de Oro de la Concacaf, tras una difícil final ante Estados Unidos (el anterior campeón), al que venció 1 a 0.

“Estoy contento por la conquista del título, pero lo que también tengo muy claro es que aunque no hubiésemos ganado la final, no hubiese modificado nada de cara al futuro. En este nuevo proceso la victoria tiene un significado especial porque nos demostró que vamos por el buen camino, al margen el resultado final”, analizó el entrenador nacido en Rosario el 20 de noviembre de 1962.

Poco más de seis meses le alcanzaron al Tata para llevar a la selección azteca a la conquista de esta copa, en la que no tuvieron una buena actuación en la anterior (2017, perdió 1-0 en semis con Jamaica), aunque México había alzado la anterior (2015, con un 3-1 a Jamaica).

El ex mediocampista y técnico de Newell's asumió a inicios de este año y su objetivo fue muy claro, algo que recordó tras la conquista: “Era nuestro objetivo ganarla y lo conseguimos, pero si hubiésemos perdido todo el planteamiento que tenemos de trabajo no se hubiese tocado. Tenemos un proceso de recambio generacional lógico y estamos unidos en eso. Y ahora nos toca organizar el segundo semestre del año para seguir evolucionando. Mi propuesta es crear las mejores condiciones para la selección y el fútbol mexicano”, manifestó el DT.

Obviamente, la Copa de Oro no tiene una trascendencia similar a la Copa América porque las selecciones no son de primer nivel, por ejemplo en relación a Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay, por citar a las destacadas. Sin embargo, con los representantes de los países de centroamérica y norteamérica son los que jugará la clasificación al Mundial 2022 de Qatar y hacía allá debe apuntar el ex entrenador de la selección argentina y de Paraguay, justamente las dos con las que fue subcampeón de la Copa América (ver aparte).

Hoy el Tata está en México buscando el recambio del que habla. Y en el camino, tuvo a 7 de los 11 titulares en el equipo ideal de la competencia (el arquero Ochoa, los defensores Rodríguez, Salcedo y Gallardo; los volantes Dos Santos y Guardado; más el delantero Jiménez), en la que fue campeón invicto.

Una condición que teniendo en cuenta el triunfo por penales ante Costa Rica, tras igualar 1-1, marca que dirigió 10 partidos y ganó todos (los 6 de la Copa y 4 amistosos).

Por último, Martino destacó: “Me emocionó mucho la actitud que tuvieron los chicos conmigo (Ochoa y Guardado lo sumaron a la celebración y le dieron la Copa). Esas cosas nos acercan mucho más. Los entrenadores solemos estar al costado de los futbolistas, en soledad. En mi caso, lo valoro demasiado”.