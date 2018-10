El 20 de mayo último, en el Eusebio Marcilla de Junín, en las Categorías Agrupadas Federadas se vivió un hito automovilístico: la final del Promocional 850 se definió por apenas 6 milésimas entre el vencedor Matías Flores y Claudio Colotti. Toda una marca en la historia tuerca. Y este fin de semana, en el Juan Manuel Fangio de Rosario, la agrupación zonal marcará otro mojón, el de un piloto que correrá la primera carrera de su vida a los ¡60 años! Habría que revisar en el Libro de los Guiness de otro caso similar, pero el misionero Jorge Omar Loizate se dará el gusto de cumplir "el sueño de su vida", como le dijo a Ovación. Además, lo cumplirá a bordo de un Midget en una jornada donde saldrá a pista Jorge Omar Loizate hijo, un habitué que integra el Turismo Agrupado Clase 2.

Los Loizate llegaron hace varios años desde su Oberá natal y se fueron afincando en su segundo hogar: Rosario y ahora Granadero Baigorria. Jorge hijo, de 29 años, vino a los 15 a la ciudad acompañando a su hermana Lucía, después llegó la mayor Andrea, y primero aprendió el oficio de mecánico, para empezar a competir a bordo de un Fitito 600 en 2016 y arrancar ganando el Promocional 850 en 2017, en el Fangio. Ahora escaló de categoría para correr con un Fiat 128 en el TA Clase 2 y ya ganó en la 2ª fecha del Oria de Marcos Juárez. Pero cuando en el retorno al asfalto rosarino para la 7ª fecha parecía que, como de costumbre, toda la atención familiar estaría nuevamente en él, se repartirá nada menos que con la de su papá Jorge, quien el viernes ensayó, ayer clasificó (fue 10º) y hoy correrá su primera carrera a los 60 años.

Primero vinieron sus hijos y después llegaron ellos, Jorge y su esposa Analía Escobar, que lo apoya en esta aventura como toda la familia, porque "no queremos que se quede con esa frustración en la vida. Siempre soñó con correr y lo apoyamos para que lo haga", explicó Andrea, una especie de mánager de su hermano y ahora de su papá.

¿Y por qué ahora, con 60 años en el lomo (en noviembre cumplirá 61)? "Mi papá (Jorge también) me inculcó la pasión y cuando tenía 20 años había alistado un Citroen 3CV para que disputara la tradicional Misiones-Buenos Aires. Estaba todo dado, hasta los apoyos con el combustible, pero a último momento no se animó y no me dejó. Por eso me quedó siempre esa espina clavada", relató. Y para cumplir su sueño contó con el piloto rosarino Maximiliano Mele, que "me prestó el Midget. La verdad es que no tengo palabras para agradecerle", dijo. El viernes giró bastante y ayer clasificó XXº.

¿Y por qué un Midget? "Manejé el anterior auto de Jorgito, un Fitito, y no me gustó. Me sentí apretado, con el espejo muy chico. En cambio el Midget es más abierto y me siento con más panorama", para acelerarlo en la recta del Fangio a unos 150 kilómetros por hora, que es lo que dan estas máquinas. Y no se achica. "Voy a correr para terminar pero si puedo pelear adelante lo voy a intentar", asegurando además que anda muy bien de reflejos y de vista. Eso sí, también remarcó: "Escuché bien los consejos que me dio Maxi (Mele), sobre todo de cómo salir".

Se siente como un chico con juguete nuevo. "Estoy muy feliz por esta oportunidad y tranquilo. El automovilismo fue siempre una pasión para toda la familia y que ahora me toque a mí no puedo creerlo. Como mis amigos de Oberá, que no dejan de escribirme por Facebook. Además, correr en la misma jornada con mi hijo no tiene precio. Es el sueño de mi vida, ¿qué más puedo pedir?".

Un espectáculo de gran nivel

El espectáculo de las Agrupadas siempre está garantizado por la paridad y la ambición de ganar de sus protagonistas en las 7 categorías, donde todo se hace a pulmón. Y en la principal, el TC 4000 del Sur, tendrá la novedad de que se correrá con pilotos invitados. Y varios son de peso, como el de Bigand Iván Saturni, que estará junto a Miguel Angel Konjuh, o los ex TC Fabián Hermoso y Omar Tanoni, o el corredor de TN Clase 2 Mariano Morini. O el Zorro Juan Pablo Zampa, de Arminda, el primer campeón del mundo argentino después de Juan Manuel Fangio. Ayer fueron las clasificaciones y hoy todas las finales.