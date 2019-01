El Sub 20 sólo empató en el debut

Los chicos argentinos del Sub 20 empataron 1 a 1 ante Paraguay en el debut en el grupo B del Sudamericano de la categoría que se juega en Chile. La selección tuvo aporte rosarino, ya que el volante rojinegro Aníbal Moreno fue titular y fue reemplazado en el segundo tiempo por el canalla Francesco Lo Celso, hermano de Gio.

El empate dejó sabor a poco porque el equipo albiceleste fue el que más buscó y más propuso. De hecho era mucho más cuando abrió el marcador, antes de la media hora inicial, con un soberbio cabezazo de Maxi Romero, del PSV holandés. Pero en el descuento de esa etapa, Ñamandú igualó las cosas con un exquisito tiro libre.

En el complemento, los chicos fueron y fueron. Tuvieron la pelota y coparon el terreno pero no pudieron desnivelar. No salió ni el tiro del final, cuando el recién ingresado Adolfo Gaich no pudo vencer a Huesca, el arquero paraguayo responsable del empate argentino en el debut en Chile.