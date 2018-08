El Sub 20 gritó campeón

La selección argentina Sub 20 gritó campeón. Con presencia rosarina de dos titulares, como el defensor canalla Gastón Avila y el mediocampista leproso Aníbal Moreno. Dos que ingresaron, representantes de Central como Francesco Lo Celso y Alan Marinelli, quien además se dio el gusto de marcar el gol con el que los chicos pudieron alzar el trofeo. No le tocó jugar pero fue parte del logro el auriazul Rodrigo Pasquini. Y la conducción técnica del ex Newell's, Lionel Scaloni, acompañado por Pablo Aimar. Ambos estuvieron en el Mundial de Rusia y aceptaron este desafío tras el despido de Jorge Sampaoli. El Torneo de La Alcudia, que se disputó en esa localidad de la Comunidad Valenciana, quedó en poder de Argentina al vencer en el partido decisivo a Rusia por 2 a 1. El conjunto argentino empezó perdiendo por el gol de Igor Diveev, pero igualó de manera transitoria Facundo Colidio. Los 80' terminaron 1-1 por lo que debió jugarse el tiempo extra, y al minuto del complemento dio vuelta el resultado Alan Marinelli. Sobre el final, el arquero Jerónimo Pourtau (de Estudiantes) tapó una pelota imposible para erigirse como una de las piezas claves en la conquista del título. El conjunto campeón formó con: Pourtau; Facundo Mura, Leonardo Balerdi, Avila y Elías Pereyra; Moreno (80' Lo Celso), Andrés Ayala (87' Adolfo Gaich) y Agustín Almendra; Alvaro Barreal (80' Marinelli), Colidio y Gonzalo Maroni.