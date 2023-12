El sub-20 argentino del ascenso jugará un amistoso en Arequito y estará la Copa del Mundo

El sub-20 viene entrenando y buscando la mejor puesta a punto. Ya realizó algunos partidos informales. Los juveniles no dejan de sumar minutos de acción y rodaje contra representativos de diversas localidades. Y en esta ocasión no será la excepción.

No obstante, hay un plus. Y es muy tentador. Cada persona que llegue al estadio podrá ver exhibido el trofeo conquistado por la selección argentina que capitanea el rosarino Leo Messi en el Mundial del Qatar. Y no solamente estará brillando ante los ojos de toda la comunidad la Copa del Mundo, en el marco del recorrido federal que hace la AFA para acercar las selecciones nacionales a sus fanáticos, sino también que los hinchas podrán sacarse una foto para guardar de recuerdo.