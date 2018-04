"El sistema está saliendo y eso da confianza"

Héctor Rio

Hace ya varios años que Gimnasia y Esgrima tiene un marcado protagonismo en los torneos que juega. Sin ir más lejos el año pasado llegó hasta la final del Torneo del Interior y a la semi del Regional del Litoral, lo que marca a las claras que transita por el buen camino. Sólo le falta coronarse. En sintonía, este año, lidera la zona 1 del Nacional de Clubes B y de los cuatro partidos que jugó, ganó tres y perdió uno solo, que fue ante Universitario de Tucumán, de visitante, en el difícil reducto de Ojo de Agua. De los equipos de su grupo, con 46 puntos de diferencia (145 tantos a favor y 99 en contra) es el único conjunto que no tiene números rojos, lo que habla a las claras de su poder ofensivo. Si bien aún restan dos fechas para que termine la fase de grupos, parece ser que Gimnasia está encaminado como para pasar de ronda e ir por más.

Si bien este año cambió el head coach (asumió Willie Blanco) el trabajo sigue la línea de años anteriores, aunque se le agregan algunas cositas. "El staff es el mismo, la idea es la misma y los jugadores siguen siendo los mismos. No hay grandes cambios... Agregamos algunas cosas a lo que podemos mejorar", destacó Juan de Torres, hooker del equipo del parque Independencia al comenzar la charla. "Le estamos dando mucha importancia al plan de juego. El sistema está saliendo y eso nos da confianza. Los cuatro partidos que jugamos fueron muy duros, todos. De ellos, ganamos tres, por lo que creo que estamos haciendo las cosas bien", continuó el hooker mens sana.

¿Qué análisis hacés del torneo?

Es muy duro pero nos sirve a todos los equipos que lo jugamos para mejorar. Nos da un roce con equipos de igual o mayor nivel y eso está bueno. Particularmente nosotros aspiramos a dejar al club lo más alto posible, así que por más duro que sea, queremos pelear en la definición.

El año pasado el Interior se les escapó por poco. ¿Ganar un título UAR es una cuenta pendiente?

El año pasado se nos escapó demasiado sobre la hora, habiendo hecho un buen papel durante todo el torneo y toda la final también. Volviendo a la pregunta te digo que si bien queremos ganar todos los torneos en los que nos presentamos, para nosotros ganar un torneo UAR sería muy importante.

¿Qué es lo que le da protagonismo a Gimnasia?

El protagonismo que tenemos es gracias a la intensidad en el juego, tanto en defensa como en ataque. Es lo que nos piden... que estemos siempre de pie, corriendo, en contacto con la pelota... activos.

Es un equipo joven, ideal para desarrollar ese tipo de juego

Sí, tenemos un par de referentes que son grandes, pero la base es joven, tiene como mucho cuatro años en primera.

De los tres rivales de la zona, ¿cuál fue el más complicado?

Complicado fueron los tres, cada uno tuvo lo suyo. Tanto Universitario de Tucumán como Urú Curé te proponen un juego más físico del que se juega acá en Rosario y tratamos de enfocarnos en imponer nuestro juego ahí. Con San Martín, en cambio, sacamos una muy buena diferencia en el arranque y tuvimos un muy buen partido, aunque después, con el correr de los partidos ellos fueron creciendo en su juego, por eso no creo que la revancha sea igual. Pero para eso falta. Nos quedan dos partidos muy duros, y los dos de visitante: primero Urú Curé, después San Martín.

¿Influye la localía?

Sí, y lo notamos mucho en Tucumán. Fue un viaje de 15 horas y cuando llegamos éramos 30 personas contra todo un club. Sabemos que ante Urú Curé y San Martín va a ser igual. Entrás a la cancha, mirás para todos lados y no encontrás ningún conocido... son todos de ellos!

¿Dónde crees que pueden estar las claves del partido ante Urú Curé?

Si podemos hacer un rugby dinámico vamos a andar bien. Para eso necesitamos que las pelotas salgan limpias de las formaciones fijas para que podamos atacar por afuera, mover la pelota. También va ser importante tener buenos rucks para poder tener dinámica, porque creo que, con dinámica, Gimnasia es superior a cualquier equipo. La idea es buscar el protagonismo, ser quien lleva adelante el partido y no esperar a que el rival proponga.

¿Qué le falta a GER para cerrar la clasificación?

Estamos bien posicionados pero nosotros vamos a ir a buscar los dos partidos sin importar cómo salgan los otros. No estamos especulando si podemos clasificar primeros o segundos... queremos hacer lo mejor posible. Siempre. Si ganamos el sábado clasificamos, pero la idea es quedar lo más alto en la tabla general ya que los primeros tienen ventaja deportiva y juegan de local, algo que como te dije antes, influye y mucho.

¿Dónde está puesto el foco en esta parte del año?

Partido a partido estamos trabajando en el plan de juego, ajustando las cosas que por ahi no nos están saliendo. Buscamos entender bien el plan de juego para que cada uno sepa bien su rol, su función, para que cuando le toque entrar en la cancha sepa lo que tiene que hacer, esté tranquilo y con confianza como para plasmarlo en la cancha.

¿Se habla de campeonato o se habla de juego?

La fase de grupo la tomamos para armar el equipo y llegar de la mejor forma al Litoral, pero si el equipo clasifica a cuartos (y de ahí para adelante) ya no vamos a hablar más de mejorar el juego sino de ganar, hablaremos de resultados.

Jugando bien los resultados llegan. GER sabe lo que es jugar una definición y es muy difícil abstraerse de pensar en eso...

...Y más teniendo los resultados que tuvimos el año pasado. Querés que se te dé. Yo pienso: ya lo jugaste, sabés cómo se juega y si esa vez no fue, la próxima va a ser para mí.

Sería bueno coronar el trabajo con un título...

El trabajo es el mismo que hacen todos los equipos... todos se entrenan. Pero al ver que estamos plasmando lo que estamos entrenando, lo que nos piden, creo que tarde o temprano se nos tiene que dar. Ya estuvimos cerca, muy cerca.

¿Ya explotó GER?

No, para nada. Hoy con cuatro partidos en el año creo que estamos en 6 o 7 puntos. Ni nosotros sabemos nuestro techo. Ya lo vimos el año pasado, que podíamos dar siempre dar un poco más. Si bien hemos hecho las cosas como las planteamos, creo que podemos crecer muchísimo más durante todo el año.





¿Te gustó la nota?