La selección hizo siete goles y armó una fiesta de diez contra Curazao

Si existen motivos para festejar, hay que hacerlo. El pueblo argentino, tantas veces postergado, se lo merece. Y la selección le dio una de esas noches para no olvidar. Allí estaban los campeones del mundo en Qatar y el público, que colmó el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, lo disfrutó a pleno. No importó la debilidad de Curazao. Cada uno de los goles en el triunfo por 7 a 0 se gritaron con ganas y entusiasmo. Claro que las mayores ovaciones se las llevó ese genio llamado Lionel Messi, a quien no le importa si se trata de la final del mundo o un partido irrelevante. Ama el fútbol y anoche jugó con el placer que lo hace siempre, con tres goles que lo llevaron a romper la barrera de las cien conquistas con la camiseta argentina. A los 35 años alcanzó los 102 goles en 176 partidos. Fenomenal.