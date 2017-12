Siempre fue muy común que el Colegio de Arbitros de la AFA haga debutar a los jueces en las categorías inmediatamente superior en las últimas fechas de los campeonatos y en partidos en los que no se juega nada. Néstor Fabián Pitana no fue la excepción. En la última fecha del Clausura 2007 saltó a la vidriera grande en Santa Fe, curiosamente en un partido de Central ante Colón. Y desde entonces su figura creció en prestigio, hasta transformarse en el representante argentino en el último Mundial de Brasil y en el próximo de Rusia. Siempre será tema de debate, pero no hay dudas que tiene la jerarquía necesaria para dirigir de nuevo el clásico rosarino. Lo extraño es que en 10 años de carrera en primera división sólo lo haya conducido una vez. El del domingo será el segundo.

A Pitana lo secundarán Juan Pablo Belatti y Hernán Maidana. Ellos tres fueron los representantes argentinos en el Mundial de Brasil, en la Copa América 2015 y en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Por eso, en antecedentes al menos es indiscutible que en el Gigante estarán los mejores. El trío condujo apenas una vez a Newell's (0-0 v. Belgrano en el Coloso, el 18/8/2013) y tres a Central (1-0 v. Godoy Cruz en Arroyito el 24/8/13; 0-3 v. el mismo Tomba en Mendoza el 24/2/14 y 3-2 v. Rafaela (V), el 16/4/14).

Pero así como suena extraño que en un juez de su estatura (y no precisamente por la altura, de 1,93 metros) haya dirigido hasta el momento un sólo clásico, el 1-0 de Central a Newell's en el Coloso del campeonato 2015 (26/7, gol de Marco Ruben), también lo es que este año no pisó Rosario para dirigir a uno de los dos. A los rojinegros directamente no los arbitró, ya que el último partido fue el 3/12/16, 0-2 ante Banfield en el Coloso, mientras que el único que condujo un encuentro de los canallas fue en Victoria, donde igualó 1-1 con Tigre el 30/10 por esta Superliga, también con gol de Ruben.

Pitana debutó entonces un 16 de junio de 2007, en Colón 3-Central 1. Aquella vez recibió un 6 de puntaje Ovación, mientras que en el clásico recibió un 4, sobre todo por aquella no sanción del penal de Milton Casco a Nery Domínguez con el partido 0-0. Pero la perlita de su estreno en el Cementerio de los Elefantes fue a quién le sacó la primera amarilla. Y le tocó a Angel Di María, el entonces juvenil de la selección Sub 20, quien resultó el goleador auriazul del torneo Apertura y esa tarde festejó el tanto del empate transitorio canalla colgado al alambrado frente a los hinchas. Luego amonestaría a los entonces sabaleros Juan Carlos Falcon y José Sand.

La última actuación internacional de Pitana fue la revancha del repechaje al Mundial, en Australia, donde el local clasificó eliminando a Honduras. Las críticas de los centroamericanos se hicieron sentir por la sanción de dos penales, que fueron bien cobrados. En el plano local, dirigió el sábado pasado en un encuentro clave por el descenso, como fue la victoria de Olimpo por 2 a 0 sobre Chacarita en el Carminatti de Bahía Blanca.

Ahora cerrará el año con Central-Newell's. Un juez acorde, sin dudas.

La primera amarilla a Di María

