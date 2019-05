"Hola Juan Pablo soy Mauricio Macri...para felicitarte por tamaña hazaña, haber llegado hacer cumbre la tercer montaña más alta del mundo, me encantaría que me cuentes cuántos meses entrenaste, me dicen que comenzaste entrenando en el Chaltén, bueno saludo a todos los que lo hicieron posiblemente, realmente un orgullo y un orgullo que vos quieras llevar la bandera argentina tan alto. Un abrazo muy grande". El mensaje, tal como se lee fue grabado por el presidente de la nación Mauricio Macri y se lo dirigió ayer a primera hora de la mañana al montañista rosarino Juan Pablo Sarjanovich. ¿Por qué? Porque se trata del primer argentino en subir los 8.586 metros del monte Kanchenjunga, el tercero más alto del mundo, que se levanta en el Himalaya.

Ovación publicó la nota con la noticia del ascenso el martes pasado, cuando hacía seis días que Juan Pablo había llegado a la cima y desplegado la bandera argentina.

"Es un gran gesto de parte del presidente", dijo el montañista de 43 años quien realizó la expedición junto a 59 amantes de las alturas, de ambos sexos y de distintos países.

"Me dijeron que lo que necesitase a pesar de estar en época de vacas flacas, lo pidiese. Sólo mencioné la posibilidad de ver al presidente en persona cuando llegue. El montañismo necesita ser visualizado, ser reconocido en su espacio como actividad deportiva, pero también como actividad llena de buenos valores que vale la pena rescatar y discutir la problemática del libre acceso a las montañas, entre otras cosas", dijo el rosarino quien ayer estaba en Tailandia y regresará al país a fin de mes.

El monte al que subió Sarjanovich es uno de los 14 "ochomiles" que superan esa altura en el planeta. Juan Pablo carga en su haber con más de 50 trepadas a alturas milenarias de distintas partes del mundo y ha tolerado temperaturas de más de 40 grados bajo cero.

La expedición, que fue para Juan Pablo una hazaña por su esfuerzo y riesgo, fue atravesada a la vez por más de una tragedia. Tres montañistas de la misma delegación perdieron la vida, uno es chileno y dos eran de la India.