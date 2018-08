El saludo del regreso

Luego de más de tres meses Newell's se reencontrará con su gente en el Coloso. No será un día más después del largo parate, sino que habrá un condimento especial en la noche de viernes. Mauro Formica pisará el césped de la cancha, de acuerdo a lo que adelantó ayer, para _tal vez_ ocupar un lugar en el banco de suplentes. Como para que la presentación leprosa frente a Independiente tenga otro impacto importante en el corazón de los hinchas. Para que se produzca un recibimiento especial en el segundo regreso del Gato al club después de aceptar las condiciones que estableció el juez Fabián Bellizia, encargado del paraguas judicial. Por supuesto que, seguramente, su presencia será para que se produzca una euforia anímica de los hinchas tras el duro golpe recibido en Liniers frente a Vélez y la opaca producción futbolística que tuvo el equipo de Omar De Felippe.

Precisamente Ovación adelantó en la edición del martes la idea que se barajaba en el Parque de que estuviera sentado en el banco (algo que recién mañana será confirmado oficialmente si será así o el DT decide tenerlo en cuenta en la próxima fecha frente a Godoy Cruz). Y, además, que juegue algunos minutos para colorear la noche, al menos desde lo emotivo más allá de lo que suceda en cuanto al juego con el rojo. ¿Está en ritmo? Por supuesto que no, porque encima la última vez que jugó fue hace tres meses y después no fue tenido en cuenta por el técnico de Pumas (México). Hasta el propio jugador lo reconoció ayer en la conferencia de prensa. "Me falta un poco de ritmo futbolístico que iré agarrando semana tras semana. Estoy en la lista de concentrados y el técnico decidirá si tengo algunos minutos", anticipó el 33, camiseta que utilizará ya que la 10 está en poder de Brian Sarmiento.

Más allá de la realidad expuesta y reconocida por Formica en cuanto a su situación futbolística, lo cierto es que ante la endeblez mostrada por un buen número de jugadores que vienen actuando en la formación de Don Omar, la actualidad del Gato podría pasar desapercibida. Con muy poco le alcanzaría para disimular su estado. Si bien hace tiempo que venía entrenando en México, en el predio de Bella Vista comenzó el sábado y con sólo seis entrenamientos quizás le alcance para mostrar algo diferente en un conjunto al que le falta el toque distintivo. Ese tan necesario de mitad de cancha hacia adelante para lastimar, o al menos intentarlo, al rival de turno. En este caso Independiente.

La posible presencia del Gato mañana era un dato recogido por este diario y que ayer, en el primer contacto con la prensa, confirmó de manera anticipada porque recién hoy el cuerpo técnico dará a conocer la lista de concentrados. Más allá de que los jugadores ya saben quiénes están citados porque tras el entrenamiento de hoy quedarán concentrados en Ricardone.

El probable de Don Omar

De Felippe no acostumbra a confirmar el equipo y seguramente recién se sabrá mañana minutos antes del duelo ante los diablos rojos. De todas formas, seguramente hoy entregue algunos datos más certeros sobre lo que tiene en mente cuando hable con la prensa tras la práctica. Y, de paso, se refiera a las posibles variantes que haría y que ensayó en la práctica de fútbol, donde introdujo dos modificaciones con respecto a los once que debutaron frente a Vélez: Mariano Bíttolo por Ferroni y Víctor Figueroa por Sills.

Así, la probable sería: Nelson Ibáñez; Iván Piris, Teodoro Paredes, Fabricio Fontanini y Mariano Bíttolo; Joel Amoroso, Hernán Bernardello, Braian Rivero y Víctor Figueroa; Héctor Fértoli y Luis Leal.