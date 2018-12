El rumor fue noticia

La falta de un cotejo de neto corte jerárquico no le restó interés a la reunión desarrollada ayer en el Independencia. De las diez competencias, hubo dos que generaron el mayor interés. La primera de ellas se corrió en 6º turno, en el premio Fernando Carlomagno y Grazias Hit recuperó el ritmo ganador. Bandera verde de por medio, el hijo de Storm Surge conservó 1/2 pescuezo de ventaja sobre la yegua Old Bold.

Accionó alternando la 3ª y 4ª posición de la lucha que sostenían Lover of Life y Why Plus hasta el ingreso al derecho donde se adueñó del comando. Cuando parecía que la victoria no corría riesgos apareció en escena Old Bold cargando con mucha fuerza, pero el disco llegó en su auxilio.

Rumor Bahiaro extendió la serie

Sobre el final -9º turno- seis destacados mediofondistas protagonizaron el premio Guazú y donde Rumor Bahiaro repitió el triunfo conseguido hace 15 días -ahora en una categoría más exigente- ratificando que en las condicionales va a ser difícil derrotarlo.

Bien administrado por Ariel Palacios, pudo recuperarse de un inconveniente ocurrido en los 1.300 metros.

Desempeñándose al son de la banda junto a Una Vida Nocturna y Cóndor Kit redujeron la carrera a un match, ya que el resto no podía abreviar terreno. Los tres se internaron en la recta final, y allí Rumor Bahiaro liquidó el pleito con Cóndor Kit que sintió el esfuerzo y después le quedó el resto para controlar la atropellada de Una Vida Nocturna, quien tuvo que conformarse con escoltarlo desde 1 1/2 cuerpo.