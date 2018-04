El rosarino no puede faltar en el Mundial

La lógica, netamente futbolística, indica que Mauro Icardi no puede estar ausente de la lista de 23 jugadores que el Zurdo Sampaoli lleve al Mundial de Rusia. Hoy, y en proyección, no hay otro 9 goleador como el rosarino. Ni Higuaín, ni Agüero, ni cualquier artillero del fútbol argentino incluido el lesionado Benedetto. Lo que rodea al jugador de Inter es el tema. Se sabe. El mundo futbolero siempre habló, habla y hablará del tema de su vida privada. Y el entrenador de la selección argentina también conoce la situación, obvio. Por eso hablará con él. En esas charlas que implementó para decirles a los jugadores si los tiene en cuenta, si irán o no a Rusia. Claro, que se reúnan no implica que le asegurará el lugar. Por lo pronto, es un dedo en la llaga para los que condenan al marido de Wanda Nara, la "culpable". A los que dicen que no es bueno llevarlo, a los que insisten que no puede estar porque otro rosarino (Messi, obvio) no lo quiere. Sin embargo, hay algo clave. Tanto Argentina, como Messi, como la AFA, como Sampaoli, como los argentinos, queremos gritar "Argentina campeón". Y para eso se necesita a los mejores y en el mejor momento. Después será determinación del DT incluirlo entre los 11. De no ser así, quedará reflejado, una vez más, que no serían los mejores los elegidos. Pasó siempre, pero no debería seguir pasando. Después serán cuestiones de la impronta del fútbol las que definan si es o no un acierto la determinación que tome el técnico casildense. Las críticas siempre van a estar. De un lado u otro. Y solamente la conquista del título mundial podrán acallarlas.

