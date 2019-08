El rosarino Impellizzeri, con una plata inesperada

No estaba en los cálculos. No era su carrera preferida. Pero el atleta rosarino Brian Impellizzeri obtuvo ayer la medalla plateada en los 100 metros llanos en la categoría T37 (parálisis cerebral) de los Juegos Parapanamericanos de Lima.

"Estoy muy orgulloso de haber ganado la plata. No me la esperaba. Me siento muy contento porque son mis primeros Parapanamericanos", declaró el atleta de 21 años, que es entrenador por Martín Arroyo, el mismo de Yanina Martínez, quien hoy irá por el oro en los 100.

El rosarino empleó un tiempo de 12.05 segundos. El ganador fue el brasileño Mateus Evangelista (11.68s). Tercero quedó otro brasileño, Jonatan Da Silva (12.28s).

La especialidad de

Impellizzeri es la prueba de 200 metros, que se correrá mañana. Por ese motivo su sorpresa por el segundo puesto de ayer.

"Mi primer objetivo era llegar acá. Y el segundo tratar de subir al podio. Esta medalla no me lo esperaba porque los 100 metros no es mi prueba fuerte", dijo.

En natación, el rosarino Facundo Arregui (motriz) ocupó la cuarta posición en los 100 metros libre. El domingo por la noche hubo otras medallas para deportistas de la región. Anabel Moro (Salto Grande), nadadora no vidente, fue plata en 4x100 relevo mixto junto a Franco Medina (Capitán Bermúdez), que fue suplente en la posta.

En quad rugby, el roldanense Juan Herrera culminó anoche su participación con el seleccionado argentino. Por el 5º puesto, el representativo nacional derrotó a Chile por 52 a 38. Herrera tuvo la satisfacción personal de terminar como el máximo anotador del partido con 13 puntos.

Más allá de la actuación de los deportistas rosarinos y de la región, sobresalió la actuación del atleta Hernán Emanuel Urra. Se quedó con la medalla de oro en lanzamiento de bala, al establecer una marca de 15,09 y un puntaje de 948, registrando además récord panamericano en la categoría F35 en bala masculino. La plata fue para el brasileño Joao Victor Teixeira de Souza y la de bronce para el mexicano José Román Ruiz.

En tenis en silla de ruedas, el cordobés Gustavo Fernández, reciente campeón en Wimbledon y número uno del mundo, se impuso al brasileño Gustavo Carneiro 2-0 en cuartos de final en individual masculino.

Fernández se cruzará en los cuartos de final con el estadounidense Casey Ratzlaff.

En natación, en 100 metros libre masculino S7 final, Iñaki Basiloff fue segundo.

También en el centro acuático, Nadia Báez logró la medalla de bronce en 400 metros libre femenino S11.