El rol del VAR en el gol de Aldosivi ante Central

Facundo Tello había invalidado el gol de Andrés Ríos, aunque después el VAR lo llamó y terminó convalidando porque no había off side. El canalla pierde en Mar del Plata.

Que sí. Que no. Al final fue gol de Aldosivi mediante la intervención del VAR. Transcurrían 34' cuando se encendió la polémica. El atacante Andrés Ríos capitalizó una acción en ofensiva marplatense. No obstante, el juez Facundo Tello no dudó en ese instante y anuló el festejo. Sin embargo, intervino la tecnología, que certificó que la pelota fue directo a un jugador local habilitado, además de que pegó en la espalda del zaguero canalla Javier Báez que terminó habilitando más al rival. El tiburón se puso en ventaja de manera legítima.