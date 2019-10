El Rifle agradeció el apoyo

Hernán Castellano hizo público ayer su agradecimiento a todos aquellos que le desearon suerte y fuerzas antes de la operación que se realizó el miércoles en Chile por un cáncer de próstata. "Acá estoy, a un día de ser operado", publicó el Rifle en redes sociales, acompañado de una foto con el pulgar hacia arriba, en clara alusión a que la intervención quirúrgica había salido "bien". El ex arquero canalla comentó que "ya pasó el peor momento y después de un mes de preparación pudo decir que salió todo bien". Pero sobre todo resaltó: "Quiero hacerles llegar mi agradecimiento a todas las personas que me escribieron, llamaron e hicieron llegar su cariño y buenos deseos a través de los diferentes medios". Aún en la clínica Las Condes, el Rifle señaló que "todas esas muestras de afecto me dieron las fuerzas, tanto a mí como a mi familia para enfrentar este proceso. Se los agradezco de corazón".