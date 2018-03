El riesgo al rechazo

La comisión directiva de Newell's emitió a última hora de ayer un comunicado para convocar a la aprobación de la memoria y balance del ejercicio 2016-2017, en la asamblea a realizarse el miércoles en el estadio cubierto.

La dirigencia sostiene que un rechazo al balance por parte de los socios puede ocasionar serios perjuicios al club en la Superliga, poniendo en riesgo el otorgamiento de la licencia.

El club del Parque expone en el comunicado citado distintos artículos correspondientes al reglamento de la Superliga, con el objeto de poner de manifiesto la necesidad de que el miércoles los socios rojinegros aprueben el balance.

El comunicado

Con motivo de la asamblea de socios para la consideración del balance 2016/17 que se desarrollará el próximo miércoles en el Club Atlético Newell's Old Boys, y en relación a las dudas, rumores, versiones contrapuestas y consultas recibidas referidas a las consecuencias que pudiera sufrir la institución ante una situación de rechazo a la aprobación del mismo en el referido acto, es importante que la comunidad leprosa conozca los detalles del reglamento y algunas circunstancias actuales en relación al mismo.

Los reglamentos de Superliga Argentina de Fútbol (SAF) consideran como obligatorios y de la más alta exigencia - criterio A - para otorgar y mantener vigente la licencia de cada club, la presentación del correspondiente de balance aprobado en asamblea de socios, en el caso de Newell's Old Boys, del período 2016/17, como parte de los estados contables requeridos. Cuya entrega debe ser formalizada en tiempo y forma según está reglamentado o, de otra forma, quedar sujeto a que no sea otorgada la licencia, o sea, la imposibilidad de ser parte de la Superliga en el próximo torneo y el inmediato descenso de categoría.

Como concepto general y para que se comprenda de manera simple, la Superliga Argentina de Fútbol tiene entre sus objetivos de gestión ordenar y mejorar el desempeño de los clubes que la integran. Lo hace a través de reglamentaciones consensuadas por todas las instituciones que son parte, que las aceptan tanto en marco de cumplimiento como en consecuencias por incumplimiento. Las mismas están detalladas en el Manual de Cumplimiento para Solicitar y Mantener la Licencia Superliga y son clasificadas según el nivel de cumplimiento requerido. Lo que significa que existen normas alcanzadas por criterios "A", de cumplimiento obligatorio en su totalidad, condición para que se le conceda la licencia y/o la mantenga; criterios "B", de cumplimiento obligatorio pero no en su totalidad; y criterios "C", que actualmente son recomendaciones y, algunas, en el futuro se convertirán en obligatorias y pasarán de categoría. El texto del manual que especifica la categorización de los criterios "A" es el siguiente:

Criterios "A" - Obligatorios": Si el club solicitante de una licencia no cumple cualquiera de los criterios "A", no se le podrá conceder la licencia para participar en las competencias de la SAF. Algunos criterios "A" deberán ser cumplimentados con posterioridad al otorgamiento de la licencia para mantener la misma vigente y evitar sanciones del Comité de Licencias. (del Manual de Cumplimiento para Solicitar y Mantener la Licencia Superliga, Definiciones Importantes Vinculadas con los Criterios, pág. 6).

Entre los tantos aspectos reglamentados en el manual, varios tienen que ver con la documentación que cada institución debe presentar en SAF para no percibir sanciones, las que pueden ser de distintos tipos, según el incumplimiento. El "Artículo 91. Estados Contables Auditados", categorizado específicamente con el criterio "A", es decir, con carácter de obligatorio para solicitar / mantener una Licencia Superliga, es el que alcanza a la presentación de los estados contables, entre los que se encuentra el balance en cuestión.

El requerimiento detalla en el texto del citado artículo: "... deberá presentar sus estados contables, confeccionados de acuerdo a normas profesionales emanadas y APROBADAS por el órgano de contralor de la jurisdicción correspondiente" (del Artículo 91, Manual de Cumplimiento para Solicitar y Mantener la Licencia Superliga, pág. 48).

Además de ser explícito en cuanto a la condición de la aprobación de los estado contables, es decir, del balance, precisa otros aspectos de la auditoría, certificaciones y demás cuestiones administrativas, y también se refiere a los plazos de las presentaciones y de la vigencia de los estados contables, y dice textualmente: "... al momento de solicitar su licencia no podrán tener una antigüedad superior a los 16 meses contados desde la fecha de cierre de su último ejercicio y la fecha de presentación de la Solicitud de Licencia". (del Artículo 91, Manual de Cumplimiento para Solicitar y Mantener la Licencia Superliga, pág. 48).

En el caso de Newell's, la licencia no podrá ser solicitada con la presentación del balance del período 2015/2016, que es el último aprobado, porque tiene más de 16 meses de antigüedad, más precisamente tiene 21 meses. Es importante destacar que el balance 2016/2017 aprobado en la asamblea de octubre pasado respetaba los plazos exigidos por Superliga. Aunque, después, la Justicia declaró inexistente el acto y, por ende, el balance perdió validez, lo mismo para su presentación en SAF.

Estas reglamentaciones permiten comprender claramente que si el club no cuenta con los estados contables auditados y aprobados en asamblea de socios, en el plazo ya establecido, no cumplirá con las obligaciones de criterio "A" para solicitar la Licencia SAF, por lo que no le será otorgada.

Consultado desde el club, un alto funcionario de la Gerencia de Licencias de Clubes de la SAF se expresó con estas palabras "... los estados contables auditados, tal como indica la normativa general vinculada con las asociaciones civiles (y se incluye en todos los estatutos), deben ser aprobados por asamblea para ser válidos". Dando a entender la posición de la SAF en cuanto a este tema, específicamente.

Además, como parte de los plazos administrativos exigidos para solicitar la licencia de Superliga, el club debe presentar ante la misma, y por los medios que ésta detalla en su manual de implementación de licencias, toda la información y documentación exigida entre el 1º y el 15 de abril próximos, como fecha máxima. Estos plazos son determinantes porque también indican que no habría tiempo suficiente para realizar otra asamblea de socios, si se llegara a necesitar, dentro del marco exigido formalmente por Superliga. Por lo que el club también quedaría en falta y con el gravísimo riesgo de no obtener la licencia. Es decir, no poder participar del próximo torneo de Superliga y estar obligado a competir en el torneo de ascenso.