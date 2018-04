"El rendimiento irregular es por nuestra cabeza"

Para Felipe Arregui el año rugbístico arrancó distinto sólo por el simple hecho de tener más partidos con Jaguares. Luego de unas dos primeras temporadas en las que alternó de pilar izquierdo y derecho, de a poco se está consolidando en la primera de esas posiciones. En lo que va de la temporada arrancó en cinco partidos como titular y en el restante como suplente.

"Estoy muy contento. Este año pude sumar minutos en cancha y eso me está sirviendo mucho, sobre todo para definirme como pilar izquierdo. Antes jugaba también de derecho y eso no me favorecía mucho. Ahora puedo enfocarme sólo en un puesto y eso me ayuda mucho. Creo que esto fue clave para poder ser titular y jugar muchos minutos. Además me da más confianza. Es un plus que los entrenadores me están dando y ojalá sigan haciéndolo, pero eso va a depender de mí, de mi trabajo", destacó el pilar de 1,90 metro y 117 kilos.

¿En este tiempo de trabajo qué le aportó Ledesma a Jaguares?

A lo que ya tenía el equipo le sumó más profesionalismo. Después él como entrenador trajo su plan de juego y cambió algunas cosas, pero creo que por sobre todo le dio un enfoque más profesional que amateur al equipo.

¿A que le atribuis el rendimento irregular que tienen los Jaguares?

A nuestra cabeza. Creo que todavía no estamos con el ciento por ciento de confianza para saber que si hacemos las cosas bien se nos dan los resultados. Por ahí no pensamos en ir a ganar un partido sino que vamos a jugarlo con la idea de perder por poco y eso es por la falta de confianza que tenemos que tener como equipo, para saber que tenemos que ir a ganar los partidos y podemos ganarlos.

¿El primer tiempo con Warratahs y el partido con Lions no les sirvió para mostrar eso, que están en un nivel que pueden conseguir más resultados?

Totalmente. Y en momentos de otros partidos también. Hemos visto que si hacemos lo que nos piden, las cosas salen... Con los videos que nos muestran está más que claro que si cada uno hace su trabajo no deberíamos tener problemas. El plan de juego funciona y si lo ejecutamos bien siempre nos cortamos y creamos muchas situaciones de tries.

¿Y por qué no logran hacer eso durante más tiempo en un partido?

Siempre en un partido hay altibajos y el otro equipo también juega. Además todos los rivales en el Súper Rugby tienen un nivel alto, por eso pienso que lo que nos pasa es parte de un proceso. Con el paso de los partidos, cuando vayamos alimentando esa circulación y el juego entre nosotros, se van a ver los resultados, pero eso lleva tiempo.

¿El plantel mama las ideas de Ledesma?

Sí, en un ciento por ciento. Confiamos en eso, estamos convencidos y cada vez nos convencemos más con los hechos, de que lo que plantean los entrenadores, si lo hacemos bien, se pueden ver los resultados.

Después de 4 partidos como locales se viene un verdadero maratón de visitante.

Queda un fin de semana más jugando de local. Se viene Crusaders y después será un mes afuera para jugar en Australia y Nueva Zelanda. Habrá que esperar la lista para ver si viajo o no.

¿Qué partido esperan con Crusaders?

Durísimo, como cualquier partido ante un equipo neocelandés. Igual vamos a tratar de seguir enfocados en lo nuestro.

¿Qué hicieron en la última concentración de Los Pumas?

Fue para darnos un pantallazo, ver videos, cosas del plan de juego, las estructuras, sus variantes.

¿Notás alguna diferencia entre lo que pide Ledesma y lo que pide Hourcade?

Son dos entrenadores distintos en dos equipos totalmente diferentes, por lo que varían mucho los planteos de uno y otro. Lo que aporta cada uno, lo que pide cada uno y lo que sostiene, va de acuerdo con lo que necesita su equipo. Jaguares es un equipo en el que se pueden desarrollar cosas y se mantiene el plan de juego y la estrategia en todo el campeonato; pero en Los Pumas eso no pasa, porque dependiendo del rival cambian las estrategias. Además en Los Pumas es un partido y es blanco o negro, son test match y tenés que ganar, aunque sea por uno.

¿En Los Pumas dependen de los resultados?

Sí y mucho. Y un buen resultado en la cabeza del entrenador y de los jugadores influye. En cambio en Jaguares tenés un margen de error, más allá de que no querés utilizar ese margen. Para hacerlo gráfico te diría que Los Pumas es un partido y Jaguares es un proceso.

Estamos a poco más de un año del Mundial. ¿Están más enfocados en el juego o los resultados son más importantes?

Para mí hay que buscar los resultados... Te dan esa confianza, ese plus que se necesita para llegar bien a un Mundial. Por eso pienso que junto con los resultados se va a tratar de ir desarrollando el plan de juego para llegar a Japón de la mejor manera.

Este año no pudiste ponerte la verdinegra pero al equipo lo seguís.

Sí, lo sigo por tele, por Twitter o por donde pueda. Verlo de afuera te da una sensación rara.

¿Cómo lo ves a Duendes?

Lo veo bien. Es un equipo muy joven que tiene muchísimo para dar y están en un proceso que con el fanatismo que tiene este club (y lo veo reflejado en algunos jugadores) va a andar muy bien. Estuve en enero y vi la pretemporada que estaban haciendo, cómo se estaban entrenando. Ya se empiezan a ver cosas del juego y de la parte física que son muy positivas.