El remo, el deporte que siempre paga

El remo siempre paga. Históricamente, no importa de qué competencia se trate o de qué modalidad, el remo siempre paga. No por nada es uno de los deportes que más cantidad de medallas le dio a la historia argentina. Ayer no iba a ser la excepción. Y en el anteúltimo día de competencia de los Juegos Suramericanos de Playa en la Cuna de la Bandera, cosechó dos más, de oro. Con el rosarino Federico Pacheco en uno de los botes y con su hermano Ignacio teniéndolo que mirar desde afuera por causales que lo excedieron. Y otra vez con Evelyn Silvestro, la timonel argentina, como gran protagonista de la jornada. Además, ayer fue la última jornada de este deporte.

La primera medalla de remo coastal en el cuádruple par con timonel la consiguieron las chicas: Milagros Porta, Manuela Messina, Nazarena Pisani y Martina Geminiani, quienes cumplimentaron la prueba con un tiempo 28' 29''. En segundo lugar quedó Chile, con 28' 51' y completó el podio Venezuela con 30' 16'. La particularidad fue que en esta prueba corrieron tres botes.

Un ratito después, mientras el Estadio Rojo vibraba con capacidad completa de público mirando el fútbol de playa, llegó el segundo oro. Lo consiguieron Francisco Schoo, Federico Pacheco, Franco Calvo y Guillermo Groh, en 25' 9''. Paraguay (25' 29'') se quedó con la medalla de plata y Chile con la de bronce (26' 1').

Desde la costa llegaron las ovaciones y el aliento del cual hablan todos los atletas argentinos, esa particularidad que los hace sentir tan bien. "De lejos, en el agua también se siente", remarcaron las chicas.

Algo de polémica se desató en la previa de esta competencia, entre la noche del miércoles y el mediodía de ayer, por la inclusión de un remero argentino (¿de más?) y los reclamos de Paraguay. Finalmente, se terminaron disolviendo las diferencias con algo de consenso. Por la interna de esta disputa el rosarino Ignacio Pacheco no pudo competir y así se quedó sin participar de los Juegos que tienen lugar en su ciudad.

El miércoles, en el single, Federico, su hermano, le dio la medalla de bronce a la selección albiceleste, mientras que Evelyn Silvestro brilló consiguiendo la dorada. Además hubo plata en doble par, masculino y femenino.

Fútbol, la pasión siempre

El fútbol es por decantación el gran atractivo de cualquier competencia. Ni hablar si juega Argentina en Argentinas. Ayer, las tribunas del escenario principal se vieron colmadas con las dos presentaciones albicelestes, que terminaron por darle la clasificación al equipo nacional a las semifinales, donde hoy enfrentará a las 11.30 a Paraguay por el pasaje más preciado, el de la definición. La otra llave será entre Brasil y Colombia, a las 14.45.

Desde temprano el público acompañó a la selección en la que juegan los rosarinos Lucas y Maxi Ponzetti, de Rosario Central. El triunfo 9 a 0 sobre Guyana tuvo como testigos a muchos chicos de guardapolvos blancos, que concurrieron con sus escuelas y a los espectadores más madrugadores, mate en mano y relajados.

Luego, por la tarde, esas gradas que quedaron vacías durante un par de horas volvieron a teñirse del más absoluto color y pasión, esa que caracteriza a una ciudad especialmente futbolera. Ya con mucho público ávido de ver un gran espectáculo. Se espera que hoy ese mismo escenario quede lleno y vibre igual o peor al ritmo de la redonda. ¿Quién no imagina incluso una final en la que se vean la cara Argentina-Brasil? Paso a paso, diría el filósofo del fútbol Reinaldo Merlo, el famoso Mostaza.









No pudo ser en casa





Ayer inició la competencia de beach tennis, en la que la local Soledad Oneto quedó eliminada en la primera ronda de singles ante la chilena Francisca Zúñiga, por 6/0 y 6/2.

Pese a la caída, la participación de Oneto fue un logro en sí mismo, ya que llegó a la competencia apenas un año y medio después de comenzar a practicarla.

Sin embargo, fue una buena jornada para los argentinos en la modalidad de pareja y en el otro single femenino.

Siguen en camino y juegan hoy Jésica Orselli, en individuales; Orselli y Ailín Wirth, en dobles femenino; Adrián Gudón y Emiliano Rossini, en dobles masculino.





Las entradas se retiran en la puerta





Las entradas para presenciar los Juegos Suramericanos de Playa son gratuitas y ya no hace falta retirarlas en el hipódromo, como ocurrió los primeros días, sino que se entregan en la misma entrada de La Florida, escenario principal de la competencia (Colombres y Escauriza). No se expenden tickets por jornadas adelantadas, sólo la del día en cuestión. Mañana se cerrarán los Juegos con una ceremonia de clausura que iniciará a las 20.





Los shows del día





Hoy será el último día de espectáculos musicales en el Fan Fest de La Florida (gratis, inicia cuando termina la competencia). Tocarán Rosario Smowing, La Ilusión Orquesta y Los Meijiide.