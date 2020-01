El relojito otra vez al ruedo

El centenario hipódromo rosarino iniciará esta tarde desde las 14.30 una nueva temporada. Con la fe renovada y en la búsqueda de mayores desafíos, el circo rosarino promete un menú de nueve carreras atractivas, entre las que sobresale el Handicap “Playa Pública Rambla Catalunya”, prueba destinada para ejemplares de 4 años en adelante -ganadores plurales-.

Ubicado en 5° turno (1.400 metros), el cotejo logró reunir en los partidores a ocho participantes y allí, Una Vida Nocturna se perfila como uno de los principales animadores.

Cerró el 2019 con una guapa victoria conseguida en el Especial Angel Oscar Barattucci y el alargue jugará a favor de su fiel atropellada. Aunque hoy deberá extremarse ante las presencias -entre otros- de los exigentes Enchanted Pure y Black Codes.

Dos cotejos interesantes en la previa

Además del Handicap, la jornada tendrá varias competencias interesantes debido a la paridad de fuerzas, como el caso de la segunda carrera, destinada para yeguas de 4 años y más, ganadoras de una o dos y donde Noticia Filosa va por la tercer al hilo. Viene de dejar inmejorable impresión triturando a sus adversarias. Ahora crece la dificultad, pero por lo demostrado, costará bajarla del pedestal. Esa misión quedará en las manos y patas de Paz Mundial y Deianeira. La cuarta será otra prueba que concitará el mayor interés. Compacto lote de mediofondistas ratificado entre los que sobresalen, los fogueados Dance on Wind, Amigazo Plus y Griego Inc, quienes prometen reducir el cotejo a un match.

Storm Dynámico sube en distancia y riesgo

La cartelera a desarrollarse esta tarde-noche en La Plata girará en torno al Clásico Latinoamérica a disputarse sobre la milla. Sólo cinco ejemplares fueron ratificados y allí promete volver a las pistas Storm Dynámico, quien incursionará por primera vez en la milla y donde lo esperan dos rivales que conocen de memoria esa distancia, tales los casos del bravo Luk Joy y Don Karateca.

Irideo ratificó que está para grandes empresas

El potrillo Irideo confirmó el enorme concepto que merece en su entorno y haciendo gala de una larga y poderosa arremetida sumó el primer halago selectivo -segundo de su breve y efectiva campaña-, adjudicándose el Clásico Haras Ojo de Agua. Accionó en el fondo por el flanco interior hasta el ingreso al derecho decisivo, mientras Agustinsito y Fantastic Planet pugnaban por la delantera. A la altura de las primeras tribunas, Leandrinho Goncalves le modificó la línea de avance hacia media cancha y en rauda y limpia carga dominó en los 100 finales para llegar al disco acumulando 1 largo de ventaja sobre Single Prince, quien, por el hocico, desplazó del placé a Agustinsito.