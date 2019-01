En 2001 Maximiliano Rodríguez regresó al club de sus amores luego de un "perdón" del ex presidente Eduardo López. Y en ese momento integró la delegación que realizó la pretemporada en Neuquén con Jorge Ribolzi como DT. Pero, ¿qué había sucedido? La Fiera ya había debutado en la primera y se perfilaba para ser una de las joyas del fútbol leproso cuando surgió un conflicto con López. Con apenas 19 años se fue a Talleres (Córdoba) junto a Sebastián Domínguez, pero en la T ninguno de los dos logró jugar. El pase de la Fiera era manejado por el empresario Marcelo Simonian (tenía a muchos jugadores en Ñuls), quien tuvo un encontronazo con López y decidió llevarlo a Talleres. En esa entidad sólo entrenó y nunca pudo jugar ya que no logró ser habilitado, hasta que luego todo se solucionó con el polémico ex presidente y Maxi regresó al Parque.