El recambio al por mayor afectó el juego

Nada de lo que haya ideado Gabriel Heinze para preservar a la mayoría de los titulares y para que los jugadores de recambio no hagan sentir tanto las ausencias dio sus frutos . Los intérpretes elegidos, con un cambio de esquema además en relación al utilizado contra Godoy Cruz, dio sus frutos. La lepra tuvo un muy flojo papel, no generó nada y el empate sin goles, para un equipo que anda a los tumbos de visitante, sirve de poco.

Pero por empezar, la anemia ofensiva del conjunto rojinegro por momentos fue exasperante. El juvenil Lisandro Montenegro no dio la talla para ocuparse de llevarla al pie y mover los hilos del equipo. No consiguió comprometerse en la zona de generación. Encima Juan Sforza, uno de los tres que se mantuvieron de la formación contra el Tomba, no asumió la responsabilidad que le cabe, por mayor trayectoria que el resto. Nunca se involucró en la creación.