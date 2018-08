El que sale de memoria

Va recién la primera fecha de la Superliga, pero para el cuerpo técnico de Central las cosas están demasiado claras en relación al equipo. Y como el debut fue con triunfo Bauza y sus colaboradores no ven ni sienten la necesidad de cambiar. Y así sucederá mientras el equipo logre buenos resultados o hasta que algún imponderable obligue a un cambio de planes. El canalla realizó ayer en Arroyo Seco el habitual ensayo futbolístico de la semana y, tal como se preveía, fue sin sorpresas. El 4-4-2 que viene funcionando desde el comienzo de la pretemporada y que se extendió en los primeros partidos oficiales del semestre es que seguirá en cancha.

Hay pocos nombres que puedan alterar el plan del Patón, básicamente los casos de Miguel Barbieri y Diego Arismendi, dos de los que llegaron como refuerzos y, se supone, en el corto plazo entrarán en la consideración del técnico, pero el defensor viene de recuperarse de un desgarro (ya se entrena con total normalidad) y el mediocampista se está entrando en ritmo, aunque por ahora esperan la habilitación. Después, mientras el DT vea que el equipo responde desde lo futbolístico no habría lugar para los grandes cambios.

De todas formas que el equipo se repita no es poca cosa. Es que a los técnicos anteriores les costó horrores poner en cancha los mismos once de un partido a otro. Chamot, con apenas cuatro encuentros, no pudo hacerlo, al igual que Leo Fernández y Paolo Montero. Es algo tan inusual esto en el último tiempo que el último antecedente data de la época de Coudet, cuando el canalla venció a Newell's en el Parque por 1 a 0 con gol de Marco Ruben (el 26 de julio de 2015, por la 18 fecha). En la fecha siguiente (ante Sarmiento) el Chacho utilizó los mismos once, pero a partir de ahí nunca más se dio una situación así, ni siquiera contabilizando los partidos por Copa Argentina o Libertadores. Son 85 partidos por torneo local sin poder repetir.

Ahora con Bauza la cosa arrancó de manera diferente. Porque aquello que probó en los últimos tres amistosos de la pretemporada fue lo que utilizó en Copa Argentina contra Juventud Antoniana y lo que, de no mediar imponderables, pondrá en cancha mañana en Córdoba.