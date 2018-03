El que festejó fue Central

Ganar un clásico siempre tiene un sabor especial. Y más si los tres puntos se consiguen en la primera fecha y en condición de visitante, como lo consiguió la primera local de Central con un 2 a 1.

El encuentro, que se jugó bajo un intenso calor, no quedará en el recuerdo por su buen juego. Pero sí porque las tres situaciones claras de gol terminaron en el fondo de la red y no hubo que contabilizar ninguna gran atajada ni del leproso Williams Barlasina ni del canalla Juan Pablo Romero.

El triunfo de Central fue justo. Simplemente porque pudo ejecutar una vez más que su rival el juego para llegar al gol y los intentos de Newell's finalizaban en los rechazos de los defensores Burki y Heredia, que sin ponerse colorados sacaron toda pelota peligrosa de una manera un tanto rústica, pero por demás efectiva.

Los rojinegros fallaron en el uno a uno y además quedaron en varias ocasiones muy expuestos en defensa. Pecaron de no tener un plan alternativo y, de hecho, no apelaron al pelotazo o a una segunda jugada ni en el adicional.

¿Cuál fue la estrategia canalla? Dejarle la iniciativa a Newell's en cuanto a la posesión del balón, esperarlo en mitad de cancha con dos líneas de cuatro bien definidas y tener dos delanteros como Cavenatti y Cardozo que estaban a la expectativa de ganarles las espaldas a los defensores para quedar mano a mano con el arquero. Y así llegaron los dos goles del equipo dirigido por Omar Montero. Casi calcados. Primero por intermedio de Cavenatti a los 8' y el de la victoria a los 70' del ingresado Adrián Benítez, quienes quedaron mano a mano con Barlasina y marcaron.

¿Cuál fue el plan de juego de Newell's? Los de Emiliano Aquino (ayer DT interino porque Augusto Ocampo estuvo como ayudante de campo de Garfagnoli en Banfield) tuvieron en los 90' una propuesta más arriesgada. Con la defensa casi en mitad de cancha y salida siempre desde abajo con los marcadores centrales o con el volante central (Proboste), mientras que los marcadores de punta ocupaban posiciones ofensivas. Y si los volantes no veían una salida clara volvían a foja cero a jugar con el arquero Barlasina, que fue uno de los que más veces tocó la pelota con los pies, para empezar de nuevo.

En la única que pudieron romper líneas, el lateral izquierdo Mateo Broglia llegó hasta el área auriazul y puso el 1 a 1 transitorio a los 39'. Pero lo ganó Central y fue justo, porque fue más efectivo.

Cavenatti: "Por mi edad me va a costar, pero sueño jugar en 1ª"

Maximiliano Cavenatti terminó exhausto y feliz porque cumplió su tarea con creces. Fue el que abrió el marcador y se las ingenió para luchar contra dos marcadores central que le sacaban más de una cabeza. El 9 auriazul, que tiene 20 años, llegó hace uno y medio de Griffa y es de Puente Gallego, confió que finalizó "muy contento con la victoria. Mi objetivo es llegar a jugar en la primera de Central. Sé que por mi edad me va a costar pero uno nunca pierde la esperanza". Y agregó: "Hacer un gol en un clásico, ganarlo y ser una de las figuras me ayuda mucho. Por eso quiero agradecerles a mis compañeros y también a los profes por el trabajoque hacen por nosotros".