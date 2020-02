El punto del alivio y el punto del lamento

A los sábados a la noche se los espera en general para un festejo. Es el momento de la distensión, de dejar atrás la semana de trabajo y buscar una alegría en el ámbito que sea. El fixture de la Superliga fue caprichoso para ubicar a los referentes del fútbol ciudadano en el mismo día y horario. Verlos por TV podría resultar un parto, y así fue casi siempre. Todo lo que ocurrió fue previsible, opaco, y casi no levantó a las tribunas. Pero el final no encontró en el mismo lugar a Newell’s y a Central, sobre todo en un cierre en el que pasaron cosas, como se justificaba el ex presidente Macri. Los rojinegros fueron los que lamentaron la puesta en escena de cierre, porque con uno menos reclamaron penal, que si Abal lo hubiera cobrado le daba la chance de quebrar el 0-0 ante Estudiantes. Los auriazules en cambio celebraron en Banfield la cosecha dividida. Es que también fue un encuentro de gol-gana y el Taladro había convertido a 2’ del epílogo. El mazazo que hubiera seguido en cadena a lo que fue el 0-5 en Avellaneda lo evitó un apellido ilustre estampado en la camiseta de un uruguayo que hace sus primeras armas: Cristian González, en la última. Lógico que Central la tomara como un desahogo.

A los editores de la transmisión de fútbol les costó hacer un resumen de jugadas, tanto en el primer tiempo como en el segundo de ambos encuentros. Poquito y nada en una cancha y en otra, aburrimiento palpable cada vez que se enfocaban las tribunas. Todo muy cerrado, muy cuidado, poco riesgo, pocas ideas. Hasta imprevisible que en el final pasara algo. Pero pasó. En el Parque, Maxi fue tocado en el área pero se cayó “una hora tarde”. En el primer tiempo hubo también una protesta similar de Gabrielli en el área pincha, pero el reclamo a los 47’ del segundo tiempo fue lo que más movió el avispero al cabo. Porque el cabezazo de Gentiletti y el zurdazo de Albertengo, uno en cada tiempo, fueron demasiado escasos como para justificar la diferencia. En el Sola, el zapatazo cruel de Lenis pareció hundir a Cocca a los infiernos, pero González remedió la mala entrega en el gol local y con un testazo en el postrer tiro libre de Gamba trajo una montaña de alivio. Antes, casi nada también.

Pero la sensación de desahogo de Central y de gusto a poco de Newell’s no sólo tuvieron que ver con esos finales que no tuvieron correlato con el desarrollo. El equipo de Cocca venía cacheteado, humillado en Avellaneda y era imperioso no volver a poner la mejilla para que el proceso no empiece a tambalear. El empate le servía mucho más en la previa y el contexto de los 90 y pico de minutos apuntalaron mejor esa idea.

El equipo de Kudelka, en cambio, venía más dulce por la victoria ante San Lorenzo y además volvía a jugar en casa. Una ocasión magnífica para soltar más lastre en esta lucha que encara unificado con su clásico rival. No hizo mucho para lograrlo, se insiste, pero esa ocasión final lo hizo lamentar aún más la división con un Estudiantes jerarquizado por la presencia de Javier Mascherano, quien volvió a jugar en la ciudad después de una década y media. De todas maneras, sumó y eso no es nada despreciable en esta lucha donde cada punto sirve.

Precisamente, Newell’s y Central sumaron, mientras sus rivales que dividen igual, lo hicieron del mismo modo. Ergo, pasó una fecha más y hoy siguen razonablemente alejados de la zona roja. El punto no los empujó a quedar en zona de Copa Libertadores y siguen en la de Sudamericana, pero ese objetivo recién se podrá perseguir si las cuentas siguen como hasta ahora o se mantiene la tendencia de separarse de sus principales rivales, como hoy son Gimnasia, Patronato y Colón, además de Aldosivi. Además, la cosecha de anoche también tuvo que ver con un rendimiento aceptable. Sin brillo ni mucho menos, pero que a uno lo mantuvo invicto en el año y al otro lo hizo recuperarse rápido de semejante goleada. Más allá de los distintos enfoques, valen por donde se los mire.