El punto clave del balance

El punto clave que se discute del balance tiene que ver con la financiación externa para cubrir obligaciones de corto plazo, lo que se llama "mutuos". Y es en lo que se excusa el contador Guillermo Azum, encargado de presentarlo, en sus fundamentos de su abstención en los estudios contables del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.

Allí dice: "El Club Atlético Newell's Old Boys ha recurrido a financiación externa para cubrir obligaciones de corto plazo, instrumentadas mediante mutuos firmados por las partes ante escribano público. Existen inconsistencias entre los plazos, tasas y formas de devolución detalladas en los instrumentos, y las registraciones contables, lo cual genera incertidumbre a los efectos de la determinación de cargos en concepto de intereses y monto de la deuda total por este concepto".

Y agrega: "Esto podría tener efectos significativos y generalizados en el patrimonio de la institución, por lo que no he podido obtener elementos de juicios válidos y suficientes que me permitan expresar una opinión de auditoría".