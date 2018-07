El protagonismo zonal fue de Yannantuoni

STC2000. El campeón y lider de Las Parejas Facundo Ardusso (101 puntos) clasificó 11º, penalizó 8 lugares y largó la carrera clasificatoria 19º. Avanzó pero finalizó 13º y no sumó. Esa será la posición de largada de hoy (12.05, 38 vueltas, TyC Sports) en El Zonda de San Juan. El protagonismo zonal esta vez fue del bemudense Fabián Yannantuoni (11º, 31), que partió 3º, superó a Santero y aunque no pudo ir por el vencedor, Matías Rossi (4º, 67), aguantó los embates de Agustín Canapino (2º, 84) hasta la última curva (foto). También fue muy buena la tarea del santafesino Manuel Luque, 10º tras vencer en dura batalla al ex bicampeón Néstor Girolami. En la Fórmula Renault, Guido Moggia del Litoral Group fue 3º. Hoy se corre la 2ª final. También fue muy buena la tarea del santafesino Manuel Luque: 10º. En la F-R, Guido Moggia del Litoral Group fue 3º. Hoy se corre la 2ª final.

Vettel fue profeta en su tierra y larga en pole

Sebastian Vettel partirá en pole position el Gran Premio de su país, Alemania, la 11ª fecha del campeonato (10.10, Fox Sports 3). El líder teutón de Ferrari puede aprovechar porque su rival, Lewis Hamilton, sólo clasificó 14º. Detrás saldrán Valterri Botas (Mercedes), Kimi Raikkonen (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull).

Día de finales de la cuarta en el Cabalén

car show. Tomás Campra ganó la única final de ayer en Alta Gracia, la de F-3. El de Villa Eloísa Franco Bosio sale en pole hoy, como el venadense Ever Franetovich en invitados de TS1800, Horacio Fernández de Ataliva en Fiat 600 TS y Martín Ferrero en Turismo Fiat. El TC 4000 no corre.