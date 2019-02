El protagónico es del Barsa

Barcelona sale a la cancha para enfrentar a Lyon en el Groupama Stadium de Décines-Charpieu, en uno de los partidos de ida por los octavos de final de la Liga de Campeones, con la intención de hacer valer el peso de su historia en una estadística favorable (invicto con cuatro victorias y dos empates). Y sale con Lionel Messi, nada menos, un jugador que según aseguró el propio entrenador del equipo francés, Bruno Genesio, "cuando su nivel es bajo es igualmente decisivo. Es tan alto que incluso entonces es el mejor del mundo y sigue siendo un genio".

Sabiendo de la peligrosidad de la Pulga, el DT no dudó en decir que para ganar debe primero "bloquear a Messi (risas). No, me río aunque también tengamos que hacerlo. Sabemos que en este tipo de partidos no perdona, por lo que dependeremos de nosotros para ser eficaces frente a sus delanteros. La marca individual ya no vale ante un jugador de altísimo nivel como Messi, pero la densidad de jugadores en torno de él pueden reducir su rendimiento, aunque en una buena noche puede hacer algo diferente. Intentaremos limitar su juego al máximo", confió Genesio.

"Tenemos todo listo. Si no estamos motivados o preocupados por ese tipo de partidos, creo que tenemos que dedicarnos a otra cosa. Lo preparamos bien. Pienso que si jugamos como lo hicimos contra Manchester City nos debería ir bien", completó Genesio, quien luego, al ser consultado si ponía en la misma línea al City con el equipo culé, aclaró que "el Barsa es... es otra cosa. Ahí están Messi, Suárez, Coutinho... Será necesario hacerlo bien. En cualquier caso será necesario estar listo para el Día D".

"El City y el Barsa son dos equipos con una filosofía parecida, de local o visitante siempre quieren tener la pelota. Nos puede servir de experiencia esos dos excelentes partidos que tuvimos ante el City y creo que somos capaces de volver a hacerlo, pero Barcelona es distinto porque además de tener un gran equipo tiene un futbolista fuera de lo normal como es Messi", concluyó el entrenador.

El equipo catalán, que tiene la Champions League como máximo objetivo del año, recuperó el ánimo tras poner fin a una racha de tres partidos sin ganar y amplió su cómoda ventaja en la liga española el fin de semana. No llega en su mejor versión, pero con Messi dentro del campo de juego, sus chances aumentan. Los blaugranas saben que no pueden encomendarse siempre a las remontadas y por ello confían en superar de visitante a un Lyon que además de no tener a Fekir, su gran referencia y máximo goleador, está pendiente de Denayer, clave en la defensa.

El segundo partido de la jornada será entre Liverpool, último subcampeón, y Bayern Munich, en el estadio Anfield también a partir de las 17 (hora argentina).

Los partidos de ida de los octavos de final proseguirán mañana con otros dos encuentros: Atlético Madrid v. Juventus y Schalke 04 v. Manchester City, ambos a partir de las 17.