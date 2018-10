"El problema es de promedio, no de descenso"

"Newell's tiene un problema de promedio, no de descenso, en lo cual hay que tomar conciencia y sumar los puntos que le den tranquilidad a todo el mundo Newell's", explicó el DT. Y es cierto, porque debería sufrir un bajón aún más pronunciado y que los cuatro que hoy están abajo realicen un campañón para superarlo. Pero también De Felippe mira a la otra tabla, la de la próxima temporada, en la que hoy estaría a la par de Lanús y sólo arriba de los que asciendan. "Nosotros miramos a las dos tablas del promedio y trabajamos para sumar la mayor cantidad de puntos, y esto es por más que dirija al equipo un año, cinco, diez o una semana. Hoy es importante sumar, trabajar para que en el futuro el club no tengas problemas, por eso creemos que hay que enfocarse en la Superliga para que este equipo de una vez por todas vuelva a ser protagonista y pueda sacar los puntos para no tener problemas a futuro", agregó. Y en esa búsqueda de puntos lo importante es "no volver a caernos de local, como pasó en el empate con Independiente, por más que le jugamos de igual a igual a un equipo que está preparado para pelear cosas más importantes, y en la derrota con Atlético Tucumán, porque si no ganamos acá hay que salir a buscarlo afuera y hoy tenemos que conseguir mayor solidez para salir y ganar".

Vivimos 24 horas para esto y que no nos vaya bien nos enferma. Siempre cumplimos el objetivo, no queremos que acá pase lo contrario"