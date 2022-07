El primer gol de la era Tevez fue de un zaguero: Javier Báez

El desahogo de Báez tras el empate canalla. No alcanzó.

El retiro de Marco Ruben le dejó un agujero enorme a Central. Eso iba a pasar de cualquier manera y los resultados siguen estando a la vista. No por nada recién en Mar del Plata logró convertir su segundo gol en la Liga Profesional y de nuevo lo hizo un jugador no habituado a esas lides. En este caso el grito fue de Javier Báez, que dicho sea de paso fue partícipe en todos los goles de la noche en La Feliz, el propio y los dos de Aldosivi, más allá si deben considerarse errores o no.