El primer día valió tres festejos para Litoral

El Campeonato Argentino de Selecciones Sub 21 ya está en marcha en Rosario. Y hay promesa de gran hockey hasta el domingo. Ayer, los conjuntos de la Asociación de Hockey del Litoral arrancaron con éxito sendas campañas, con objetivos totalmente dispares. Los chicos vencieron en sus dos presentaciones de la Zona Campeonato (la más alta, la elite, se juega en ambas ramas), mientras que las chicas hicieron lo propio en la Zona Ascenso, en el encuentro que cerró la primera jornada. El torneo tiene lugar en el estadio Mundialista Luciana Aymar y en las canchas de Jockey y Gimnasia y Esgrima Rosario (GER).

El seleccionado de caballeros arrancó el día con muy buen tino y una goleada ante Chaco por 9 a 1 con los goles del capitán Facundo Harte (2), Franco Harte, Santino Giustozzi, Laureano Recoaro (3), Esteban Castagnino y Franco Spadoni (descontó Alejo Palmerola), en el partido que abrió la Zona A que comparte con Córdoba, Corrientes y Salta, a quien enfrentó por la tarde.

En un encuentro sumamente caliente (y no sólo porque las tribunas hacían transpirar de lo lindo sobre el mediodía, con el sol pegando a pleno), sino por cómo se "picó" el partido con los norteños. De arranque nomás hubo dos tarjetas verdes para Salta (Cristian Aguirre y Agustín Isola en simultáneo), que significaron poner la vara elevada de parte de los árbitros. Litoral se puso 3 a 0 al término de los dos primeros cuartos: Franco Harte de penal a los 14' de jugada a los 32' y su hermano Facundo, a los 34'. Parecía que iba a ser un partido tranquilo para el local, pero no lo fue. Después, vino lo que vino.

A los 38' descontó Salta por intermedio de Agustín Isola e inmediatamente expulsaron al arquero de Litoral, Agustín Ballarini, por supuesta patada al delantero (39'). A continuación y luego de demorar unos minutos porque no estaba vestido para un ingreso inmediato, Tadeo Pietrodarchi saltó a la cancha para ocupar el arco, con la salvedad de que ninguno de sus compañeros de campo salió, por lo que fue amonestado. Una distracción por parte del banco de Litoral que dejó al equipo con dos menos (5' afuera) y sin arquero.

Era todo descontrol en esos momentos, con fallos polémicos y protestas por doquier, cuando Aron Puri recibió la pechera de Litoral. No pudo hacer nada ante un nuevo descuento de Salta a los 52' por parte de Nicolás Fernández Salto que encendía las alarmas de un conjunto local que tenía control del partido hasta la expulsión de Ballarini. Sin embargo, y luego de que Sebastián Quattrín "descolgara" desde la defensa un par de bochas con peligro, Sebastián Morlan calmó las aguas. El 8 se fue solo por la izquierda, escaló hasta quedar contra el arquero y sacó el tiro que pegó en la humanidad del arquero Pablo Maestro, quien achicó bien pero no pudo evitar el rebote que capturó Gino Romani para poner el 4 a 2 que le permitió a Litoral bajar las revoluciones y sumar otra vez de a tres, sólo que esta vez festejado a pleno.

Hoy, desde las 8 los chicos irán ante Corrientes y ante Córdoba a las 13.30, en el Mundialista, con la desventaja de estar en la zona que tiene un equipo más.

En los otros resultados: Salta 13 a 0 a Corrientes; Córdoba 12 a 0 a Corrientes; Córdoba 10 a Chaco.

Posiciones: Córdoba y Litoral 6 puntos; Salta 3, Chaco y Corrientes 0.

Por la Zona B (un partido): Mendoza 3 a 3 con Tucumán; Buenos Aires 6 a 0 a Santiago del Estero.

Posiciones: Buenos Aires 3; Mendoza y Tucumán 1; Santiago del Estero 0.

Los dos mejores de cada zona avanzan a las semifinales de mañana. En damas también se juega en Rosario la Zona Campeonato (ver aparte).

El seleccionado de damas del Litoral tiene una tarea distinta a la de los caballeros, claros favoritos al título. Las chicas necesitan obtener una de las dos plazas en juego para volver a la Zona Campeonato el año que viene. La Zona Ascenso se juega entre cinco equipos, es única y los dos primeros irán a la final y subirán de categoría.

Ayer, el conjunto dirigido por José Luis Oro dio el primer paso hacia ese objetivo y venció a Corrientes por 3 a 0 por los gritos de Liza Giacomotti (2) y Clara Ramos.

Hoy, a las 20.30 se enfrentará a Salta. Los otros seleccionados que pujan por subir son Tucumán y Federación Oeste.

Otros resultados de ayer: Salta 19 a 0 a Federación Oeste y Tucumán 4 a 0 a Corrientes.

Posiciones: Salta, Litoral y Tucumán 3 puntos; Corrientes y Federación Oeste 0.

También en la rama femenina



Por la Zona Campeonato de damas ayer se dieron estos resultados: Buenos Aires 3 a 3 con Mendoza; Santiago del Estero 1-0 a Chaco; Buenos Aires 7-0 a Santiago del Estero; Mendoza a Chaco 7-1 (Zona A).

Posiciones: Buenos Aires y Mendoza 4 puntos; Santiago del Estero 3; Chaco 0.

Por la Zona B: Bahiense 5-0 a San Luis y Córdoba 4-0 a Mar del Plata (hoy fecha doble).

Posiciones: Bahiense y Córdoba 3; Mar del Plata y San Luis 0. Los dos mejores avanzan a semifinales.

Hay varias Leonas jugando este torneo, entre ellas, Julieta Jankunas, Priscila Jardel y Paula Ortiz.