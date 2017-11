El presente lo condena

Muy pocos equipos en el fútbol argentino son los que pueden marcar alguna mínima diferencia sobre el resto. Ni Newell's, ni Belgrano tienen presentes como para tirar manteca al techo. Hoy expondrán sus realidades en el Coloso, tratando de dar un salto de calidad que hasta aquí no pudieron por sus propias miserias futbolísticas.

Sólo un punto los separan en la tabla de posiciones. El pirata es el que puede hacer gala de ese "mejor posicionamiento", pero lo hace dentro de un contexto complejo desde lo futbolístico. La referencia es muy clara: ganó dos partidos en el arranque (2º y 3ª fecha, ante San Martín de San Juan y Argentinos Juniors) y a partir de ahí entró en una pendiente que desembocó en la renuncia del entrenador Sebastián Méndez (después del empate sin goles en el clásico frente a Talleres). Desde hace dos fechas al frente del equipo está Pablo Lavallén, quien todavía no pudo lograr que su equipo sume de a tres. Es más, en su debut recibió un duro cachetazo en la Bombonera contra el líder e invicto Boca (0-4) y en el último encuentro, pese a una leve mejoría, no pudo con Independiente (0-0).

Muy atrás en el tiempo parece haber quedado aquel equipo sólido, compacto y aguerrido de Belgrano, que de la mano del Ricardo Zielinski le daba dolores de cabeza a cuantos equipos enfrentaba. Tras la partida del Ruso, y frente a una renovación importante del plantel, el equipo pirata dejó de tener ese protagonismo que lo había caracterizado.

Para Newell's es una muy buena noticia que Belgrano llegue al Coloso en medio de un presente con más dudas que certezas, aunque claro, al equipo de Chocho Llop no le sobra absolutamente nada. Cualquier rival, con un mínimo de orden está en condiciones de complicarle la existencia. Para Newell's hoy el gran rival es el propio Newell's, un equipo que hasta aquí también sólo pudo conseguir dos victorias, ante rivales endebles como lo son Olimpo y Chacarita.

Con un andar similar en la Superliga, las complejidades corren para Newell's y Belgrano, dos equipos al que el presente los condena.