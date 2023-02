El presentador de los Grammy desató una polémica: "GOAT no es Messi, es Beyoncé"

“Ya podemos dar por terminado el debate sobre quién es el GOAT (el mejor de todos los tiempos). ¿Quién es? ¡Beyoncé! No es LeBron, no es Jordan, no es Tom Brady, no es Messi, es Beyoncé, ¿ok?”, expresó el conductor de los Grammy posicionando a la estrella de la música por encima de uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol, quien se convirtió en campeón del mundo con la selección argentina.