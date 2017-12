El premio de Jockey

Cerrar el año con un título resulta un bálsamo para cualquiera. Pero mucho más para un equipo que fue protagonista en toda la temporada. Porque la sensación es que no se quedó con las manos vacías. Algo de eso le ocurrió a Jockey A, que peleó hasta semifinales en el torneo de primera división de damas de la Asociación de Hockey del Litoral sin poder llegar al objetivo máximo, que era meterse en la superfinal e ir por el título. Pero a ese Jockey el calendario le dio revancha inmediata. Una revancha relativa, claro, porque no se trataba de lo mismo en juego. Y la tomó. La tenía entre las metas del año pero la abrazó con fuerza al final. Fue la Copa Santa Fe, el certamen provincial que vio este año la luz. Por eso Jockey también se anotó como el primer campeón este domingo, tras vencer a las santafesinas de Náutico El Quillá por 5 a 1 en el estadio Mundialista que, vaya paradoja, lleva el nombre de una hija dilecta del verdiblanco: Luciana Aymar, la mejor de todos los tiempos. Tras la consagración, Leopoldo González Uriarte, el entrenador, se refirió al logro con Ovación.

¿Ser el primer campeón de la Copa Santa Fe es especial?

Sí, siempre un título significa algo especial, sin dudas. Era un objetivo planteado, sabíamos que estábamos bien, que habíamos tenido un año bueno en el que fuimos animadores siempre del torneo local y queríamos coronarlo con algo así, obviamente siempre es muy feliz ganar una final, es importante y de esta manera (goleando) más.

¿Confiabas en estas chicas? Venían con muy buen ritmo, parecía que tenían muchas chances y había que ratificarlo.

Dentro de la misma planificación se planteó este objetivo, pero en el medio de estos partidos hubo que administrar el plantel de la mejor manera, porque hubo fechas que estuvieron cerca de playoffs (de Litoral). Aunque las chicas están muy bien, entrenaron muy bien, se bancaron seguir hasta esta época en máxima intensidad y no es fácil. Así que estoy feliz por la respuesta de ellas y por este festejo merecido que están viviendo.

¿Coincidís con que Jockey fue uno de los mejores equipos del año en Rosario?

Hacer un análisis a mí me cuesta un poco, eso tendrían que decirlo ustedes (los periodistas) u otros. La realidad es que si voy a lo numérico no puedo escaparme a que somos campeones de este torneo, fuimos animadores del torneo todo el año a nivel local, quedamos afuera de una semifinal muy peleada (contra Duendes A) y eso lo afirma. El desarrollo lo evaluarán ustedes.

¿En qué encontró Jockey el mérito mayor para ser protagonista este año?

Creo que poder plasmar el trabajo de todo el año. Sobre todo en los momentos claves, porque nosotros tuvimos una copa dura, arrancamos con Crai de Santa Fe, que es difícil, pasamos con Plaza, que era el último campeón de Rosario, tuvimos esta doble jornada acá en pleno diciembre (sábado, semifinales y final el domingo). Creo que más que nada fue sacar nuestra mejor versión en partidos claves y eso siempre es importante.

De cara al año que viene Jockey quizás asuma un recambio, mayor o menor. ¿Qué significa este título de cara a esa posibilidad y a todo lo que viene? (Algunas jugadoras ya anunciaron que no seguirán, otras meditarán algo más la decisión).

Hay algunas jugadoras que por edad o por planificación de vida personal están viendo qué deciden y la realidad es que en base a lo que decidan se verá cómo encarar el 2018, se analizará en base a jugadoras que tienen toda una trayectoria. Si dejan habrá que arrancar el recambio y si no seguiremos luchando (el título) como este año.

Sea lo que sea a las más chicas ya las tenés motivadas, conociendo el gusto de ganar un campeonato...

Las más chicas siempre tienen lugar y la idea es que participen, de hecho en la final entraron jugadoras Sub 16 y Sub 18. El rodaje y el recambio está, las más grandes no ocupan el lugar sino que ayudan a que todas crezcan y a que sea mejor el hockey.



El plantelConstanza PetersJosefina ChiesaEmilia MirandaEugenia González Del CerroInés ManavellaJulia BadowskiJimena IglesiasMaría HernándezMartina PetrocelliCandelaria CalvoSoledad ValleLola García BornemannGiuliana AstoreMaría CorbelliMercedes CorbelliElena CrespoClara RamosValentina RivosechiAgostina SettimoFernanda ValleVictoria CostaCamila CullenSara InfanteCamila LorenteSofía MariattiFlorencia MendozaJosefina PascualInés PinoVictoria Del RosalEmilia MassarelliDT: Leopoldo González UriarteDT2: Germán LuchtenbergPF: Fernando ReytJefe de equipo: Gabriel Basterra