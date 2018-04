El entrenador Omar De Felippe no anduvo con vueltas a la hora de hacer hincapié en el trascendental partido que disputará su equipo, Newell's, el jueves frente a Atlético Paranaense por la primera fase de la Copa Sudamericana . Con la tranquilidad que lo caracteriza, aseguró que lo más importante para el compromiso que significará el debut copero es "ser inteligentes".

"Lo más importante es ser inteligentes y hacer el partido que tenemos que hacer", manifestó el técnico, que también reconoció que su equipo tiene un partido "difícil" por delante en tierras brasileñas.

En lo que tiene que ver con el equipo, De Felippe señaló que "lo vamos a confirmar antes del partido", aunque admitió que "no hay tantas variantes para los que viene".

"Luis tiene una especie de fibrosis en una zona donde ha tenido una lesión vieja. Le ha molestado un poco, va a viajar, pero lo vamos a esperar y ver más sobre la hora del partido cómo está. Si está en condiciones, lo hará", recalcó el entrenador, quien, no obstante, aclaró que en caso de que no llegue no está pensando en cambiar el esquema, sino que se inclinaría por otro delantero. "Elegiremos quién está mejor", dijo.