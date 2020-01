A un puñado de días de que se reanude la Superliga, el delantero Luis Leal encendió luces de alerta en Newell's. Es que deslizó que no descarta irse del club.

El atacante portugués aseguró que se siente "cómodo" en la institución del parque Independencia pero reveló que lo contactaron “de varios lugares". Inmediatamente aclaró que "todavía no está cerrado”.

“Estoy cómodo en el club, estoy sintiendo más confianza y hay que seguir así”, enfatizó en conferencia de prensa.

Embed “La pretemporada está siendo muy buena para mí y para el grupo, estamos creciendo cada día y haciendo un gran esfuerzo”.



@Leal9Luis — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) January 16, 2020

“Nada está cerrado. Si me tengo que quedar me quedo y me estoy preparando para eso”, agregó Leal.

A la hora de hacer un balance del último semestre, el delantero destacó el efecto positivo que tuvo haber disputado la clasificación a la Copa Africana de Naciones con Santo Tomé y Príncipe. “Después de la selección, volví con mucha más confianza. Si me tengo que quedar, estoy preparado”, concluyó.