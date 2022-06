El polémico comentario de Fernando Niembro: "No se enamoren del VAR, que no es una chica de 17 años"

"No se enamoren del VAR, que no es una chica de 17 años", dijo Fernando Niembro en Espn.

"Muchachos del VAR, no se enamoren, por favor... Hagan jugar el partido rápido, fue clarita la jugada, termínenla allá en Ezeiza... No sé si se aburren, si quieren participar, qué sé yo, es clarita la jugada, terminenla con eso...", comenzó diciendo el comentarista.

"Ojo que yo soy defensor a muerte del VAR, el VAR es necesario en el fútbol argentino. El problema es creer que es una chica de 17 años", añadió el veterano periodista deportivo que hizo gala de una repudiable misoginia. En minutos, su apellido fue tendencia en Twitter.

La reflexión de Niembro se dio durante el partido que comentaba junto al relator Federico Bulos, una de las figuras de "F90", el programa que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo pro las misma señal. Pese al escándalo en las redes, la transmisión siguió sin alteraciones.

No es la primera vez que Niembro derrapa

Niembro suele ser tendencia en las redes sociales por sus polémicos comentarios, y no es la primera vez que desliza sus cuestionables opiniones sobre las mujeres. Poco tiempo atrás, habló de las clásicas medidas de una mujer refiriéndose a la obra del escultor colombiano Fernando Botero.

"Simeone está a punto de ser campeón. Él te dice: 'Yo te regalo la posesión, no me interesa, tengo otra manera, otra forma'", dijo el comentarista en medio de la transmisión de un partido entre Palmeiras y Defensa y Justicia.

Y siguió: "Es una ecuación estética, te gusta o no te gusta. Son como las gordas de Botero, o las gordas de Fellini, ¿sí? Uno podría decir desde el punto de vista estético, 'esta escultura no me gusta'. ¿Por qué? Porque no tiene las clásicas medidas de una mujer. Pero es arte lo de Botero, es realmente un arte, y esto es lo mismo".