El plantel empezó a moverse

A punto. Pocrnjic se prepara para la vuelta. De Felippe (atrás) debe ajustar el equipo. Sebastian Suarez Meccia

El plantel de Newell's volvió a los entrenamientos ayer por la tarde en el complejo Bella Vista, con dos semanas por delante hasta el encuentro contra Tigre en el Coloso, el sábado 31 de marzo, a las 13.15. Las prácticas en esta semana serán hasta el sábado inclusive, con un solo turno, con excepción de mañana que será en doble jornada.

Luciano Pocrnjic sigue practicando a la par de los compañeros y estará a disposición luego de la lesión que lo marginó en los dos últimos encuentros. Como no se encontraba al ciento por ciento para el partido contra Argentinos, se decidió preservarlo el sábado pasado.

De Felippe aclaró que por lo general le mantiene la titularidad al jugador que debió salir por alguna dolencia, salvo que su reemplazante tenga una actuación descollante. Como no fue así, aunque Ibáñez no desentonó, Pocrnjic volverá.

Enzo Cabrera, que ante el Bicho fue al banco, y Alan Luque ya se encuentran en Inglaterra para integrar el grupo sparring de la selección argentina.

