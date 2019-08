El plantel de Central decidió no concentrar para el partido de mañana

En vísperas de uno de los partidos más importantes que Central tiene por delante en estos días, el plantel profesional decidió no concentrar esta noche por falta de pago.

De esta manera, los jugadores arribarán mañana al gigante en sus autos particulares, luego de haber descansado en sus domicilios.

Pese a las sucesivas y frenéticas charlas que se dieron en las últimas horas, los dirigentes no lograron torcer la voluntad de los jugadores, quienes habían advertido que en caso de no cobrar lo adeudado iban a tomar una medida de fuerza, y la decisión fue no concentrar con vistas al partido de mañana ante Patronato, en un partido clave por el promedio, puesto que los dos equipos están en zona de descenso directo.

>> Leer más: La comisión de Central se comprometió a pagar los sueldos

No obstante esta determinación, los dirigentes canallas aseguran que hoy hicieron el depósito correspondiente, pero como los jugadores cobran en diferentes bancos, algunos pudieron constatar que el dinero estaba en sus cuentas mientras que a otros aún no se les había acreditado el monto respectivo, que recién se les haría efectivo el próximo lunes.

Con las cosas así, el plantel tomó la decisión de no concentrar para el choque de este sábado a las 17.45 en el Gigante ante el equipo de Paraná.

Algo de esto había adelantado ayer el técnico Diego Cocca en la conferencia de prensa que brindó de cara al choque de este sábado. "Ya hablamos con los dirigentes, mañana (hoy) es el día en que tienen que depositar. Si el depósito no se hace se verá de no concentrar, pero esperemos que así sea porque creemos que es lo mejor para todos. La posibilidad está, pero creo que se va a solucionar”, fue la reflexión de Cocca.

La necesidad económica por la que atraviesa Central hizo que el club se atrasará algunos días en el pago del salario y fue eso lo que puso en alerta al plantel, que esperó hasta hoy para tomar la decisión de no concentrar.

En tal sentido el presidente Rodolfo Di Pollina le dijo ayer a Ovación que “el club está en una situación compleja desde lo financiero porque priorizamos el armado del primer equipo manteniendo la base del plantel que pidió el cuerpo técnico y trayendo los refuerzos puntuales. Todo ello implicó una inversión importante y al desequilibrio operativo que tiene el club se le suma el desfasaje por la compra y venta. Además, los imprevistos de la macroeconomía hace que se corte la cadena de pago de los clubes, que sea muy difícil el acceso al crédito y que se baje la recaudación”.

Todos los detalles en la edición impresa de La Capital de este sábado