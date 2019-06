El plan de Scaloni es todos al ataque y tomar riesgos

No queda otra que ganar. Además, a no confundirse. El rival les hizo fuerza a Paraguay y Colombia, pero de ninguna manera es un escollo infranqueable. Es el ideal para intentar la victoria clasificatoria. Por eso Lionel Scaloni no duda y arriesga con el esquema que le trajo problemas de desequilibrio en el mediocampo, pero le dio más presencia ofensiva: el de los tres delanteros, con volantes más bien ofensivos. Será Qatar el que estará enfrente. Por eso los indicios que dio el técnico albiceleste en la práctica de ayer hablan de una Argentina que irá con todo al ataque mañana en el Arena do Gremio.

Scaloni había reconocido que el mejor momento de su equipo ante Paraguay fue cuando al inicio del complemento metió a Sergio Agüero y lo juntó con Lautaro Martínez y Lionel Messi. Entre los tres armaron la jugada que derivó en el penal del empate que convirtió el 10. Pero después de que los guaraníes llegaran fácil a tener la chance de un penal, decidió sacar al golpeado delantero de Inter porque habló de desequilibrio, algo que el propio Leo admitió. Pero claro, las circunstancias y el rival obligan a poner toda la carne al asador y eso hará el DT. A Lautaro lo cuidó ayer en el ensayo en el Beira Río y apareció por primera vez Paulo Dybala entre los once, pero sería el de Inter el que acompañaría a Messi y Agüero. Sí, el Kun vuelve a la titularidad.

Esa apuesta implica restar un volante y reacomodar. Leandro Paredes será el volante central y a sus lados estarían Giovani Lo Celso a la derecha y Marcos Acuña a la izquierdo. El Huevo hizo fútbol de nuevo y tendría su gran chance en la Copa América. La alternativa es Guido Rodríguez. Scaloni cambia por tercera vez, al son de rendimientos poco satisfactorios. Eso sí, mantiene la defensa, la que cambió de Colombia a Paraguay con el ingreso de Milton Casco (recibió dos fechas de suspensión por la Conmebol en River y no jugará el partido de ida ante Cruzeiro) por Saravia. El equipo: Armani; Casco, Pezzella, Otamendi y Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Acuña o Rodríguez; Messi, Martínez y Agüero. Las once para seguir vivitos y soñando.

Con chances más abiertas para clasificar

La derrota de anoche de Ecuador ante Chile deja a Argentina con muchas chances de clasificar, siempre en caso de que mañana derrote a Qatar. Eso sí, también estará atento a lo que pase hoy en el Mineirao porque si Venezuela no le gana a Bolivia dependerá de sí mismo para entrar a cuartos.

A Argentina hoy le conviene un triunfo de Brasil y en lo posible por varios goles ante Perú para tener la chance de alcanzarlo en puntos y superarlo en diferencia de gol. Pero no hará falta ese resultado si la Vinotinto no vence. En ese caso el tercero del grupo quedaría con 3 puntos, sea Venezuela si empata o Bolivia si gana. Y si el equipo de Scaloni vence queda con 4. Se asegura ser 3º y será 2º si Paraguay no vence a Colombia, pero los cafeteros irán con suplentes e inclusive el arquero David Ospina volvió a su país por un problema de salud de padre.

Si los resultados del Grupo A no le favorecen (si gana Venezuela y empatan Brasil-Perú), deberá esperar al lunes. Sólo Japón lo superaría si derrota a Ecuador por varios goles.

Hay malestar con el Flaco Menotti

En la AFA hay cierto malestar con César Luis Menotti, el director de selecciones nacionales. Es que el Flaco, quien no viajó hasta el momento a Brasil por una infección urinaria, pero sí escribió su columna para el diario Sport de Barcelona sobre la actualidad de la selección. Eso generó enojo en la delegación ya que entendieron que expone en un medio de comunicación cuando debiera estar con la delegación, más en un momento crítico como el que vive el equipo de Scaloni. Para colmo, ayer el ex futbolistas Cristian Nasuti posteó en Instagram una foto con el Flaco, tomando un café en Buenos Aires.