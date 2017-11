El pibe que se lleva Boca

Un jugador de la inferiores de Newell's seguirá su etapa formativa en Boca. Ante la imposibilidad leprosa de retenerlo por la factible salida mediante el recurso patria potestad y ante la insistencia de la familia del juvenil de seguir su carrera en el club xeneize, la dirigencia del Parque debió acordar el traspaso con sus pares boquenses y el pase está muy avanzado. Así el juvenil Nicolás Federico Castro, de 17 años, emigrará a cambio de 120 mil dólares y los rojinegros están buscando retener algún porcentaje del pase.

Castro nació en Rafaela el 1º de noviembre de 2000. Llegó proveniente de 9 de Julio de Rafaela, club que tiene el 20 por ciento de su ficha. Integró el plantel de 6ª de AFA, donde debutó con Augusto Ocampo como entrenador el pasado mes de marzo. El 13 de septiembre de 2017, con 16 años, Juan Pablo Vojvoda lo llevó al banco de reserva contra Huracán (V, 1-0) pero no pudo ingresar. Algo que si hizo luego ante Lanús (V, 1-2) cuando reemplazó a los 73' a Jerónimo Cacciabué. Además fue sparring Sub 17 en la gira que hizo la selección Argentina conducida por Jorge Sampaoli en Australia y Singapur en mayo de este año. Incluso fue convocado para entrenar con el Sub 20.

Fue un jugador que reclutó Newell's por sus buenas condiciones. Boca lo tentó y encima el pibe es hincha xeneize. La familia está de acuerdo para que siga su carrera en el club de la ribera.

En cuanto a la transferencia de Milton Valenzuela a Columbus de Estados Unidos, que ya está cerrada entre los clubes, resta que haya acuerdo entre el jugador y el nuevo club, algo que hoy aún está lejos.