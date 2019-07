Luego del triunfo que depositó a Perú en la final de la Copa América, Ricardo Gareca analizó lo que será la definición del título con Brasil y no se achicó: "Cuando uno llega a una final, no ve otra opción que ganarla. Más allá de la dificultad que supone enfrentar a Brasil, que es una de las mejores selecciones del mundo por su equipo, sus individualidades y su entrenador, es una final y las finales adquieren un matiz totalmente diferente", sostuvo el Tigre en conferencia de prensa.

La final será el domingo ante Brasil, mientras que Chile jugará con Argentina el sábado a las 16 para definir el tercer puesto.

Perú jugó anoche el mejor partido del campeonato, con toque, rotación y juego asociado. El gol llegó tras un centro de Cuevas desde la derecha; Carrillo peinó la pelota y Flores, por la izquierda, anotó de zurda.

Cuando parecía que Chile emparejaba el desarrollo, el conjunto de Gareca amplió tras una floja y lejana salida de Arias y una perfecta definición de Yotún. Paolo Guerrero decoró el resultado tras eludir a Arias.

A Chile no le salió ni el tiro del final: tuvo un penal por VAR para descontar, pero Vargas la quiso picar y Gallese tuvo tiempo para rehacerse y contener el remate. Fue 3 a 0.

"Ojalá podamos hacer un buen papel, porque cuando uno entra en una final, no ve otra opción que ganarla, siempre respetando a la selección que tenemos en frente, que es de gran nivel y contra el que sufrimos una gran derrota", reconoció el técnico por el 0-5 de la Canarinha en la fase de grupos.

Gareca, además, valoró la capacidad de sus jugadores para sobreponerse a ese golpe: "Nos tocó atravesar momentos duros. Llegamos a la final por méritos propios, porque nos supimos sobreponer a una adversidad importante en lo anímico y lo futbolístico, como es una derrota dura que en lo general predispone mal", apuntó.

El DT argentino consideró que su selección está en un pico de forma bueno tanto físicamente como anímicamente para enfrentar a Brasil en la final, aunque reconoció que todavía no se ha puesto a pensar en la forma de ganarle a la Canarinha en el Maracaná: "No lo sé, la verdad. Todavía no la hemos jugado. Iremos analizándolo. Confiamos en los jugadores, porque los tenemos para encontrar la respuesta", señaló Gareca.

"Si tengo que elegir un momento para llegar a la final, es este. Pero es un rival que independientemente de como venga es muy difícil. Creo que de Brasil preocupa todo, aunque no es la palabra correcta. Yo creo que la palabra es ocupar. Brasil ocupa la cabeza en todo", cerró el Tigre.