Con mucha jerarquía, Schwartzman se impuso a Verdasco y ganó su primer torneo ATP 500

"Y gracias a Guga (Kuerten) que me dio el trofeo. Nunca me imaginé que me iba a dar un trofeo a mí. Acá estoy y estoy muy feliz", con estas palabras Diego Schwartzman, quien desde hoy será Top 20, cerró su premiación ayer en el ATP 500 de Río de Janeiro, en cuya final venció al español Fernando Verdasco (40º). Fue 6/2 y 6/3 en el partido que significó su primer título en la categoría de ATP 500. De esta manera El Peque ratificó el enorme crecimiento que sostiene desde hace algo más de un año y se entusiasma en una temporada que aún está en pañales.

Schwartzman no tuvo inconvenientes para sacarse de encima al talentoso Verdasco, que sólo lo preocupó quebrándole el game inicial. El argentino se repuso enseguida y a partir de ahí dominó en el partido, quebrando de nuevo en el sexto y octavo game, para cerrar con facilidad ese segmento, en 31 minutos.

En la segunda manga El Peque volvió a levantar un 15-40 y otros dos puntos de quiebre con el juego 2-2, y luego se quedó con el saque del español, de 34 años y octavo preclasificado en el torneo.

El porteño mantuvo sus servicios y cerró el set en 52 minutos, y el partido en una hora y 24 minutos de juego.

El Peque fue prolijo y paciente con sus golpes, movió a Verdasco en varios puntos largos y supo contrarrestar la mano del español.

Con el resultado de ayer Schwartzman, de 25 años, escalará hoy al 18º puesto del ránking mundial y se convertirá en el 17º.

Los anteriores fueron Guillermo Vilas (2), Guillermo Coria (3), David Nalbandian (3), José Luis Clerc (4), Juan Martín Del Potro (4), Gastón Gaudio (5), Alberto Mancini (8), Guillermo Cañas (8), Mariano Puerta (9), Martín Jaite (10), Juan Mónaco (10), Guillermo Pérez Roldán (13), Franco Squillari (14), Juan Ignacio Chela (15), Agustín Calleri (16) y José Acasuso (20).

Schwartzman encarará ahora el ATP 500 de Acapulco, en el que debutará justamente ante Verdasco (ver aparte).

El triunfo de El Peque y el nivel que viene mostrando son una buena noticia además para el capitán del equipo argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, quien lo considera su raqueta principal de cara a la serie de repechaje que se jugará a principios de abril en San Juan, ante Chile.





Con Delpo a la cabeza

Con Juan Martín Del Potro a la cabeza y haciendo escala en México, hoy iniciará la participación, nutrida, de los tenistas argentinos en el ATP 500 de Acapulco, donde estarán Juan Martín y Diego Schwartzman y en el ATP 250 de San Pablo, donde habrá siete criollos.

Del Potro, 10º del ránking, arrancará en Acapulco ante el alemán Mischa Zverev (53º). El Peque Schwartzman (23º), paradójicamente se topará con el español Fernando Verdasco (40º), su rival de ayer en la final del ATP 500 de Río (ver aparte).

El primer favorito y 2 del mundo, el español Rafael Nadal se cruzará en el arranque con su compatriota Feliciano López.

En al ATP 250 de San Pablo, Leonardo Mayer (49º) se topará en el estreno con el portugués Gastao Elías (114º); el azuleño Federico Delbonis (63º) lo hará con el español Roberto Carballes Baena (72º); Carlos Berloq (139º) con el brasileño Thiago Seyboth (619º).

El rosarino Renzo Olivo (173º), quien accedió al main draw desde la clasificación tras vencer al ecuatoriano Roberto Quiroz (272º) por 6/0 y 7/6 (5), tendrá su debut ante el portugués Joao Domingues (191º). Mañana jugarán Guido Pella, Nicolás Kicker y Horacio Zeballos.