El Peque que no para de crecer

Diego Schwartzman puede seguir soñando, porque al menos hasta mañana no tiene quién lo despierte. El Peque vive un momento bárbaro en el US Open, último Grand Slam de la temporada, y no tiene interés con que eso pase. De hecho ayer, al avanzar a los cuartos de final, igualó su mejor marca histórica en un major. Venció a un talentoso de ideas revolucionadas, Alexander Zverev, el alemán que es Nº 6 del mundo, y mañana se verá las caras muy probablemente con Rafael Nadal. Aunque el español medía fuerzas anoche, al cierre de esta edición, con el croata Marin Cilic.

Schwartzman se aprovechó de los vaivenes anímicos que Zverev atraviesa en los últimos tiempos y se impuso en un enorme partido suyo por 3/6, 6/2, 6/4 y 6/3 para seguir en carrera e instalarse por segunda vez en su carrera entre los ocho mejores del torneo, como ocurrió en 2017.

El Peque, 20º preclasificado, le quebró ocho veces el saque al teutón y lo dominó con inteligencia cuando ingresó en una crisis de confianza que se tradujo en un servicio raramente errático y débil para un jugador del top ten.

"Alex tuvo muchos problemas con su servicio, no es normal en un jugador de su categoría. Me costó mucho entender lo que estaba pasando en el partido y por eso perdí el primer set", explicó el argentino tras el partido. "A partir del segundo fui mejorando y jugando más de la manera que tenía que hacerlo cuando el partido se me presentó de esa manera", siguió el Nº 21 del mundo.

El porteño jugará en la siguiente ronda con el español Rafael Nadal, segundo preclasificado y máximo favorito tras la salida del serbio Novak Djokovic, o el croata Marin Cilic, que se medían al cierre de esta edición.

Por el otro lado del cuadro, el italiano Mateo Berretini se impuso al ruso Andrey Rublev por 6/1, 6/4 y 7/6 (6). El italiano irá contra Gael Monfils, quien venció al español Pablo Andújar por 6/1, 6/2 y 6/2.

En tanto en la medianoche de ayer se produjo la gran sorpresa de la edición, la eliminación del Nº 1 y campeón defensor, Novak Djokovic, a manos de un brillante Stan Wawrinka por 2 a 0 y abandono en el tercer set.

Hoy: Wawrinka v. Medvedev (a las 14.15, por Espn) y Federer v. Dimitrov (a las 21.15).