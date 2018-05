El Peque estrena primero

Tres de los cinco argentinos presentes en el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid pondrán primera hoy en la capital española: Diego Schwartzman, Nicolás Kicker y Federico Delbonis. Justamente estos últimos lograron instalarse ayer en el main draw tras superar con éxito la última instancia de clasificación. Hoy también hará su estreno el ex Nº 1 del mundo, Novak Djokovic.

El Peque (16º), quien no tuvo buenos torneos tras la serie de Copa Davis disputada en San Juan hace un mes, reconoció que aquella instancia lo agotó mentalmente y que no está en su mejor nivel. Hoy, encima, no la tendrá nada sencilla, ya que en su debut en la Caja Mágica estará enfrente del francés Adrian Mannarino (27º), con quien no registra antecedentes. Será cerca de las 7 (por Espn).

Federico Delbonis y Nicolás Kicker vencieron hoy en la última ronda de la fase previa y accedieron al cuadro principal. El azuleño (79º) derrotó al ruso Mikahil Youznhy (99º) por 6/3 y 6/1; mientras que Kicker (93º) hizo lo propio con el estadounidense Taylor Fritz (66º) por 6/2, 3/6 y 6/3. Hoy a Delbonis le toca enfrentar al alemán Mischa Zverev (54º), aproximadamente a las 10, y a Kicker nada menos que el canadiense Milos Raonic (20º), razón por la cual la Fiera de Merlo verá acción en la segunda cancha cerca de las 8.

Los otros argentinos en este torneo serán Juan Martín Del Potro (6º) y Leonardo Mayer (45º), quienes aguardan sus respectivos estrenos. La aparición de la Torre de Tandil significará el regreso al circuito tras ser campeón en Acapulco e Indian Wells y finalista de Miami, en su última gira.

El Masters 1000 de Madrid tiene como defensor del título y máximo favorito al español Rafael Nadal. Del Potro es el cuarto favorito detrás del mallorquín, el alemán Alexander Zverev y el búlgaro Grigor Dimitrov.

Hoy, además del debut de los argentinos se verá el del serbio Novak Djokovic (12º), quien se verá las caras con el japonés Kei Nishikori (21º), otro ex top ten que no se encuentra en su mejor momento. La jornada en el estadio principal tendrá este orden de partidos, desde las 7: Pouille v. Paire; Camelia Begu v. María Sharapova (ayer venció a Mihaela Buzarnescu por 6/4 y 6/1 y consiguió pasar una primera ronda tras cuatro meses); Djokovic v. Nishikori; Andújar v. Feliciano López y Azarenka v. Pliskova.

Ayer finalizaron tres torneos, cada uno con nuevos campeones. En el ATP 250 de Munich se consagró el local y Nº 3 del mundo Alexander Zverev, al derrotar a otro alemán, Philipp Kohlschreiber, por 6/3 y 6/3; en Estoril hizo lo propio otro dueño de casa, el portugués Joao Sousa, quien se impuso al estadounidense Frances Tiafoe por 6/4 y 6/4; mientras que en Estambul el japonés Taro Daniel ganó su primer título de esta categoría al imponerse a Malek Jaziri por 7/6 (4) y 6/4.

