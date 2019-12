El Patrón Bermúdez y las gestiones para el armado xeneize

Jorge Bermúdez integra actualmente el consejo de fútbol de Boca desde la asunción de Juan Román Riquelme como el hombre encargado de todas las cuestiones futbolísticas a partir de ahora. El Patrón habló sobre las negociaciones que se están llevando adelante para reforzar el plantel de cara al 2020 y admitió el interés por los peruanos Renato Tapia y Paolo Guerrero.

"Renato Tapia es un gran jugador, tiene un gran nivel y le puede dar mucho al fútbol de Boca. Sabemos que tiene contrato y que últimamente no está teniendo continuidad. Boca puede ser una vidriera, incluso para un jugador que está jugando en Europa. Lo tenemos en consideración, pero por el momento no hay nada definido", argumentó el ex defensor multicampeón en Boca con Bianchi sobre el volante defensivo de Feyenoord de Holanda y de la selección peruana.

Sobre las posibilidades de Paolo Guerrero, el Patrón Bermúdez afirmó: "Hay que ser cautos con el tema Paolo Guerrero. El interés siempre estuvo. El tema económico es delicado. Nos encanta, es un jugador importante y quisiéramos contar con él ya mismo, pero no es una operación fácil. No es fácil contratar en dólares a un delantero de su categoría por la situación del país. No lo veo imposible, pero sí muy difícil. La única manera sería que las pretensiones del futbolista no sean tan altas", expresó.

Paolo Guerrero y Boca se vienen coqueteando desde hace varios mercados de pases. El delantero siempre dijo que soñaba con jugar en la Bombonera. ¿Lo cumplirá?

